Administração lança projeto dedicado ao bem-estar das servidoras no Cineteatro

A Secretaria Municipal de Administração lançou nesta sexta-feira (24/01), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Jardim Paulista, o projeto "Juntas Pelo Cuidado - A Rede de Apoio das Servidoras de Suzano", que busca promover o diálogo entre as funcionárias da administração municipal e reforçar a importância do cuidado com o bem-estar emocional, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. A primeira-dama, Déborah Raffoul, e a titular da pasta, Cintia Lira, foram responsáveis pela abertura do encontro, que ocorrerá sempre uma vez ao mês ao longo deste ano.

A iniciativa mobilizou mais de 140 mulheres de todas as secretarias da Prefeitura de Suzano e foi prestigiada por dirigentes ligadas a representações do público feminino, como a responsável pelo Departamento da Mulher da administração municipal, Maria Margarida Mesquita, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga.

Em alusão à campanha "Janeiro Branco", de conscientização sobre a saúde mental, a primeira atividade contou com a presença da terapeuta Manuela Camargo, que abordou o tema "Fortalecendo o Cuidado com as Mulheres Servidoras". Ela compartilhou com sua experiência de mais de duas décadas na área de terapia integrativa e gestão emocional.

A apresentação convidou as mulheres para uma reflexão sobre tudo que têm lhes provocado dor e desconforto na condução de suas vidas.