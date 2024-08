Agenda dos 5 candidatos prevê reuniões, caminhadas e eventos no fim de semana

Os cinco candidatos a prefeito de Suzano iniciam o primeiro final de semana de suas campanhas, após o início do prazo permitido pela Lei Eleitoral. As campanhas estão permitidas desde sexta-feira. Reuniões, caminhadas e eventos estão na programação (veja tabela no fim da matéria).

Caian Zambotto

Neste sábado (17) às 9 horas, o candidato Caian Zambotto (PSOL) participa de concentração no Jardim Ikeda, em frente à UBS do bairro. Realizará uma atividade pelas ruas do Jardim Planalto, Parque Buenos Aires e Vila Fátima. Não foi divulgada a agenda de domingo.

Gerice Lione

A candidata a prefeita Gerice Lione (Podemos) iniciará a manhã de sábado (17) no Largo da Feira.

Ainda pela manhã ela realiza sequência de reuniões com lideranças nos bairros Chácara Faggion e Vale das Serras.

A tarde segue para a região sul. Se reúne com moradores da Vila Fátima e Jardim Nova América. Ouvirá demandas locais.

A candidata encerra a noite de sábado na sede do partido. Terá reunião interna com coordenadores de campanha.

Na manhã de domingo (18), Gerice cumprirá agenda de encontros na região norte. Participa de um café da manhã no Jardim Dona Benta, acompanhada de lideranças do partido.

Gerice também visitará os bairros Jardim Margareth, Badra Baixo e Badra Planalto. Ao final da tarde a candidata terá encontro com moradores no Jardim Sete Cruzes, onde apresentará propostas.

Pedro Ishi

O candidato Pedro Ishi (PL) participa neste sábado pela manhã de reuniões com lideranças no Jardim Suzano, no Jardim Monte Cristo e na malha central.

Já para o período da tarde, o candidato acompanhará atividades esportivas na Associação Okinawa e participará de uma inauguração de um Centro de Treinamento de Tênis de Mesa na malha central.

Também estará em reunião de apoiadores do Jardim Monte Cristo.

Durante a noite, Pedro Ishi segue para o Distrito de Palmeiras, em reuniões com apoiadores do Parque Astúrias e do Caulim.

Finaliza sua caminhada no Jardim Saúde, em um encontro de lideranças.

Já no domingo, durante a manhã, Pedro Ishi acompanhará uma missa na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia. Participará de reunião de apoiadores no Miguel Badra; e seguirá para um evento esportivo na área central.

Já a tarde, o candidato fará um encontro com estudantes para falar sobre Saúde da Mulher, além de reunião com apoiadores na malha central.

Seu dia será concluído em evento de aniversário da Igreja Batista Adorando a Jesus, no Jardim Colorado.

Sérgio do Povo

O candidato Sérgio do Povo (Mobilize) realiza, neste sábado, caminhada pelo Centro de Suzano, incluindo as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant a partir das 9h30. Depois ele segue para o Largo da Feira.

No domingo, Sérgio visita o Rio Abaixo, às 14 horas e depois encerra sua agenda de final de semana no Parque Max Feffer.

Walmir Pinto

O candidato Walmir Pinto (PV) participa, neste sábado, do Circuito Suzano de Esporte e Lazer pela manhã, das 9 às 18 horas, no Parque Max Feffer.

Ele também estará em evento do Dia do Beisebol das 13h30 às 17 horas na Avenida Taiaçupeba, 1.267, na Vila Colorado.

Segue, em seguida, para o lançamento de candidatura a vereadora de Leide Aquino do PT.

No domingo, Walmir estará no Circuito Suzano de Esporte e Lazer, pela manhã, no Parque Max Feffer.

Em seguida acompanha a oficina cultural gratuita de “Palhaçaria”, das 10 às 13 horas, no Teatro Municipal 'Dr. Armando de Ré'.