Alerta para chuvas intensas coloca municípios do Alto Tietê em alerta

As Defesas Civis das cidades do Alto Tietê estão monitorando os alertas de fortes chuvas para o fim de semana. A Defesa Civil Nacional alertou para chuvas extremas na região Sudeste, com riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

As prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Guararema responderam aos questionamentos da reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura afirmou que a Defesa Civil “está em alerta após os informes de previsão de altos índices de precipitação para os próximos dias”.

A Defesa Civil esclarece, ainda, que suas equipes estão vistoriando 45 áreas de risco da cidade, com a finalidade de poder agir durante uma eventual ocorrência e ajudar a mitigar possíveis prejuízos. O setor suzanense atende pelo número (11) 4748-5394.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que a Defesa Civil municipal está mantendo contato frequente com a Defesa Civil do Estado, acompanhando os alertas e a previsão para o planejamento das ações.

A Defesa Civil mogiana está em alerta dentro da Operação Verão, junto com equipes de outras secretarias que atuam no atendimento em casos de emergências.

A orientação para a população, em caso de fortes chuvas, é para que as pessoas busquem um lugar seguro e não se arrisquem em locais com acúmulo de água ou embaixo de árvores nos casos de vento forte ou raios.

Os moradores da cidade podem receber alertas da Defesa Civil sobre fortes chuvas e ventos por SMS. “Basta o interessado se cadastrar, enviando um SMS para o número 40199 e informando o CEP de sua residência ou de locais em que queira receber informações”. Esse trabalho é feito pela Defesa Civil estadual, com base em previsões meteorológicas.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes atende emergências pelo número 199.

Em Itaquá, a Defesa Civil informou que está recebendo as orientações da Defesa Civil estadual, por meio de boletins meteorológicos. As equipes do órgão municipal estão monitorando os bairros.

Em casos de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199. As dúvidas são tiradas pelo (11) 4642-4499.

A Prefeitura de Ferraz explicou que está sendo feito um monitoramento das áreas de risco na cidade. As equipes estarão de plantão para as ocorrências que tiverem acionamento por meio do número 199, além de uma atenção redobrada em referência ao atual evento climático.

Em Poá, o contato entre a Defesa Civil municipal com a Defesa Civil estadual é constante para o acompanhamento dos alertas e previsões e previsões meteorológicas.

O órgão municipal monitora de forma constante as áreas de risco, mas de maneira redobrada quando os índices acumulados de chuva ultrapassam 80 milímetros em 72 horas. Esse reforço no monitoramento acontece devido aos riscos de deslizamentos, alagamentos e queda de árvores e muros.

A Prefeitura de Guararema está monitorando e acompanhando a situação em toda a cidade, “tanto por meio da Defesa Civil como da Secretaria de Segurança Pública, que observam os bairros em tempo real pelas câmeras do Centro de Segurança Integrada (CSI)”.

A administração repassa orientações sobre como proceder em casos de tempestade, tanto antes como durante ou após as chuvas. Essas instruções acontecem por meio das redes sociais da Prefeitura e presencialmente.

Ao longo do ano, a administração de Guararema realiza trabalhos prévios para minimizar os impactos causados pela chuva, como limpeza de rios, córregos, poda de árvores, entre outras. “Além disso, todos os setores responsáveis pelo assunto que atuam ao longo do ano estão a postos em caso de necessidade”, explica a Prefeitura.