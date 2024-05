Suzano apresenta práticas exitosas em reunião técnica do Condemat+

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, sediou nesta sexta-feira (17/05) a segunda reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão Pública do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).

O encontro reuniu gestores das prefeituras de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Igaratá, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Branca para a troca de experiências sobre os avanços tecnológicos na administração pública.

Durante a reunião, realizada nas dependências do Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, a secretária Cintia Lira focou na transformação digital dos serviços públicos em Suzano. Entre os destaques apresentados estiveram a introdução do programa “Governança Digital e Gestão Sem Papel”, lançado em 2021, e o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), criado em 2019.

A primeira iniciativa modernizou diversos processos administrativos e de atendimento ao cidadão, implementando a tramitação digital no Departamento de Gestão de Pessoas e eliminando totalmente o uso de papel no setor. Já o NAS é destinado ao acompanhamento técnico e ao cuidado da saúde mental dos servidores públicos municipais. O núcleo oferece orientação psicossocial individual ou em grupo, com acolhimento, escuta qualificada e encaminhamentos.

Ambos os projetos avançaram significativamente nos últimos anos, com resultados efetivos que hoje são referência na região. Para a secretária, a transformação digital nas administrações municipais representa um compromisso não apenas com a eficiência, mas também com a acessibilidade e a sustentabilidade ambiental. “Estamos dedicados a aprimorar continuamente essas iniciativas, com foco na eficiência dos serviços públicos e, também, na promoção de um ambiente de trabalho saudável e inclusivo para todos os nossos servidores”, afirmou Cintia.