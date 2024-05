O que fazer em caso de desastres naturais ? DS ouve especialista

O que fazer em casos de desastres naturais? O primeiro passo é separar os documentos importantes e remédios de uso contínuo, é o que orienta o especialista entrevistado pelo DS.

O especialista em Segurança Pública-Privada, colunista do Diário de Suzano (DS), e apresentador do programa Operação de Risco na RedeTV, Jorge Lordello explica que nesses casos, como a catástrofe do Rio Grande do Sul, a orientação é levar o mínimo de itens pessoais possível.

“Importante, se conseguir, levar documento pessoal, remédios de uso contínuo, cartões e dinheiro dentro de um plástico. Levar pouco item que não atrapalhe no deslocamento”, explica.

Como as famílias abandonam as casas, diversos itens materiais ficam perdidos. Nessas situações não há nada que impeça furto nas residências. Lordello sugere que as pessoas adotem, quando possível, portas blindadas.

“As portas de muitas residências são fáceis de abrir com uma chave de fenda e pé de cabra. Esses modelos blindados impedem que a porta seja derrubada”, informa.

Caso a casa tenha sido furtada, quando as pessoas retornarem a orientação é abir um boletim de ocorrência.

“Sempre orientamos a abertura do boletim de ocorrência. Mas como no RS os locais estão sem energia é bem difícil de ter registrado nas câmeras de segurança das pessoas que furtaram as casas. Muitos moradores vão ficar no prejuizo”, opinou.