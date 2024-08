Alfabetização na 1ª infância é prioridade de consórcio regional

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) traz para o debate os “Desafios e Perspectivas da Alfabetização de Crianças” no 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê. O tema vai ao encontro do recente levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que revelou um índice de letramento de 95,5% na região, percentual que supera o indicador nacional de 93%. O evento lançado nesta terça-feira (27) segue ao longo de setembro.

A alfabetização alicerça as ações de aprendizado das cidades e norteia a programação do fórum organizado pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA). “Neste ano todos os cursos e políticas públicas tem convergido para a alfabetização, por isso o tema do fórum não poderia ser diferente. Acredito que a educação é um caminho para muitas conquistas que vão muito além do ler e escrever”, reforçou a coordenadora da Câmara Técnica de Educação do Condemat+, Silvana Nascimento, secretária de Educação de Salesópolis.

O evento aborda assuntos atuais e relevantes para a formação dos profissionais das redes municipais de ensino que atuam nas salas de aula do Ensino Fundamental I, ambiente dos primeiros anos da vida acadêmica das crianças. Para o presidente do IBSA, Cesar Callegari, os déficits de alfabetização impactam toda a trajetória dos alunos. “A alfabetização das crianças na idade certa tem que ser, além do compromisso, uma verdadeira obsessão. Não é possível que continuemos a considerar natural que mais da metade das crianças brasileiras cheguem ao final deste ciclo sem que estejam alfabetizadas”, destacou.

O evento online segue por todas as terças-feiras de setembro e contará com uma série de palestras comandadas por especialistas renomados. A abertura do fórum contou com a sessão “Alfabetização na Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental” da coordenadora geral de Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), Rita Coelho. “Temos falado muito em compromisso, em política, em programas, mas queria destacar o diálogo, que é uma marca dessa nova gestão do MEC que precisa ser reconhecida. A capacidade de dialogar ética e democraticamente”, disse.

No dia 3 de setembro será a vez do tema “Políticas de Alfabetização e Formação de Professores Alfabetizadores” do palestrante Alexssandro Santos. No dia 10, o palestrante Francisco Soares discutirá a “Alfabetização e Avaliação”, enquanto no dia 17 a sessão tratará a “Alfabetização: Concepções, Métodos e Tecnologias” com a palestrante Giulianny Russo. O fórum será encerrado no dia 24 com o eixo “Alfabetização: Equidade, Inclusão e Diversidade” da palestrante Sonya Douglas.

O 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê é a oportunidade, ainda, para os profissionais dos municípios consorciados compartilharem as experiências bem-sucedidas em suas redes na área da alfabetização.

A expectativa é que ao longo das próximas semanas cerca de cinco mil educadores participem do evento que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundação Lemann e Instituto Natura. Para conhecer os projetos promovidos pelas Secretarias Municipais de Educação e a programação completa do evento, acesse o site: www.forumeducacaoaltotiete.com.br.

Panorama

O levantamento divulgado pelo IBGE traz informações do “Censo Demográfico 2022 – Alfabetização: Resultados do universo”, que considerou a população com idade igual ou superior a 15 anos que sabe ler ou escrever ao menos um bilhete simples.