Alto Tietê ganha 84 mil novos motoristas em um ano, calcula Dentran

O número de condutores no Alto Tietê aumentou 2,7% entre os quatro primeiros meses de 2025 e 2026. Neste ano, mais 84.402 cidadãos decidiram tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), escolhendo entre as nove categorias disponíveis.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a região registrou 3.119.991 motoristas até abril deste ano. A cidade com o maior número de condutores é Mogi das Cruzes, com 937 mil, seguida por Itaquaquecetuba, com 598 mil e Suzano, com 595 mil.

Já no mesmo período de 2025, o Alto Tietê tinha 3.035.589 condutores. O top 3 também seguiu com Mogi em primeiro lugar, possuindo 919 mil motoristas, Itaquá com 573 mil, e Suzano com 577 mil. Confira a tabela completa no fim da matéria.

Como tirar a CNH?

O procedimento para tirar a primeira habilitação ficou mais eficiente após passar por mudanças em 2026. Ainda, de acordo com o Detran, São Paulo possui a CNH mais barata do Brasil atualmente, com taxas de R$ 105,66 para os exames teórico e prático da primeira habilitação.

Para iniciar o processo, o candidato precisa ter mais de 18 anos, saber ler e escrever e possuir RG ou CIN e CPF. O primeiro passo é acessar o aplicativo “CNH do Brasil” ou comparecer presencialmente a uma unidade do Detran-SP ou Poupatempo. Depois, é necessário realizar o curso teórico, passar pela avaliação psicológica e pelo exame médico, agendar e fazer a prova teórica, cumprir as aulas práticas obrigatórias e, por fim, realizar o exame prático de direção.

Os exames médico e psicológico custam R$ 90 cada e são pagos diretamente aos profissionais credenciados. Já as taxas da prova teórica e prática são de R$ 52,83 cada. Quem optar pela CNH física precisa pagar mais R$ 137,79 referentes à emissão e entrega do documento, enquanto a versão digital continua gratuita e disponível no aplicativo em até 24 horas após a emissão.