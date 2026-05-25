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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

Campanha do Agasalho encerra ação nos bairros com mais de 60 mil peças arrecadadas

Fundo Social inicia agora a distribuição por meio dos bazares solidários e reforça a mobilização por roupas e cobertores para atender famílias em situação de vulnerabilidade 

25 maio 2026 - 18h46Por De Suzano
Iniciativa, promovida em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), percorreu as regiões do Jardim Imperador, Vila Mazza e Cidade EdsonIniciativa, promovida em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), percorreu as regiões do Jardim Imperador, Vila Mazza e Cidade Edson - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Campanha do Agasalho de 2026 concluiu, no último sábado (23/05), a etapa de arrecadação de peças casa a casa. A iniciativa, promovida em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), percorreu as regiões do Jardim Imperador, Vila Mazza e Cidade Edson, resultando na coleta de mais de 60 mil itens, entre roupas e cobertores.

A partir do próximo sábado (30/05), o Fundo Social de Solidariedade passa a concentrar esforços na realização dos bazares solidários, que têm como objetivo distribuir as peças com conforto às famílias atendidas.

Paralelamente a isso, a Campanha do Agasalho segue com pontos de arrecadação distribuídos em todas as regiões do município. Ao todo, são 95 caixas em locais estratégicos para facilitar o acesso da população e incentivar as doações. Todos eles podem ser conferidos no link https://bit.ly/4wa1CKR.

São aceitos agasalhos, camisetas, cobertores, camisas, calças, gorros e meias, desde que estejam em boas condições de uso. O Fundo Social de Solidariedade reforça, especialmente, a necessidade de doações de roupas masculinas e infantis, que tradicionalmente são recebidas em menor volume.

Com o tema “O frio não entra onde existe amor”, a Campanha do Agasalho de 2026 foi lançada em 27 de abril, durante cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, com a presença de autoridades municipais e representantes da imprensa. Na ocasião, foi anunciada a meta de arrecadar 320 mil peças, superando as 300 mil registradas em 2025.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da mobilização coletiva e reforçou o convite à população. “A Campanha do Agasalho representa um gesto de amor que faz a diferença na vida de muitas famílias. Encerramos essa etapa nos bairros com um resultado muito positivo e agora seguimos com os bazares solidários e os pontos de arrecadação para ampliar ainda mais esse alcance e garantir mais acolhimento à população durante o inverno”, afirmou.

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