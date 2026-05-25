'Semana Jurídica' começa em Suzano com palestras no Cineteatro Wilma Bentivegna

A “Semana Jurídica”, organizada pelo Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), em parceria com as secretarias de Governo e de Assuntos Jurídicos, começou nesta segunda-feira (25/05) em Suzano e reuniu cerca de cem pessoas no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, para acompanhar duas palestras: uma sobre a importância da política no cotidiano e uma segunda conversa sobre administração pública.

A ação conta com parceria da 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano e do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que contou com a presença de 70 estudantes de Direito. Além disso, 20 alunos da Escola Estadual Batista Renzi também participaram. As palestras foram ministradas pelo secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, e pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo.

Além dos palestrantes, acompanharam o evento o prefeito Pedro Ishi; o presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim, o diretor do conselho, Gabriel Albanês; a pró-reitora acadêmica do Unipiaget, Poliana Andrade Lima; e o secretário de Governo, Alex Santos.

O primeiro a palestrar foi Afrânio Evaristo, especialista em Direito Eleitoral, que destacou a importância da política no cotidiano da população e incentivou os estudantes presentes na palestra a acompanharem e refletirem sobre o tema com atenção. “Todos nós somos impactados pela política diariamente, independentemente da área em que atuamos. Por isso, é fundamental que os jovens busquem informação, reflitam e participem desse debate. A política tem papel decisivo na organização da sociedade e nas transformações que queremos construir”, afirmou.

Na sequência, Renato Ferraris falou sobre o funcionamento da administração pública municipal com foco na atuação jurídica e também compartilhou sua trajetória profissional, incluindo a experiência de 13 anos na área do Direito Penal.

Durante a apresentação, Ferraris ressaltou a importância estratégica da pasta dentro da estrutura administrativa. “A Secretaria de Assuntos Jurídicos participa diariamente das decisões da administração municipal. É uma pasta fundamental para garantir segurança jurídica aos processos, orientar licitações, analisar editais e acompanhar temas sensíveis que exigem responsabilidade técnica e diálogo permanente com as demais secretarias”, explicou.

Ele também compartilhou reflexões sobre a atuação no segmento e incentivou os estudantes a aprofundarem o conhecimento. “O Direito Penal é uma área desafiadora e exige dedicação constante ao estudo e à compreensão dos processos. Para quem deseja seguir esse caminho, é fundamental construir conhecimento sólido e atuar sempre com responsabilidade e compromisso”, afirmou.

A pró-reitora do UniPiaget, Poliana Andrade Lima, ressaltou a importância dos cursos de Direito e a formação de novos profissionais e cidadãos. Ela também reiterou a necessidade de que bons profissionais do Direito ajudem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “Quero parabenizar o Comjuve e as secretarias de Governo e de Assuntos Jurídicos pela organização dessa ‘Semana Jurídica’. Trabalhar com o Direito é entender o funcionamento da sociedade, conectar ética e cidadania. E ações como essa possibilitam o entendimento da profissão”, afirmou.

Programação

A iniciativa segue com a programação nesta quarta-feira (27/05), quando cem alunos da Guarda Mirim vão acompanhar uma palestra sobre Cyberbullying e ECA Digital, com o advogado Jefferson Jorge, no UniPiaget. Já na sexta-feira (29/05), dia de encerramento da ação, 30 alunos da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau participam de um Júri Simulado, no Fórum de Suzano, após cerimônia na OAB.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da “Semana Jurídica” e o papel do Comjuve na aproximação entre a juventude e a administração pública municipal, e reforçou seu compromisso em ajudar os jovens no município com políticas públicas direcionadas. “Debates como este fortalecem o conhecimento e ajudam a aproximar os jovens do Poder Público e dos assuntos que impactam diretamente a cidade. O Comjuve e os demais conselhos municipais cumprem uma função muito importante ao promover esse diálogo com a sociedade e contribuir para a construção de políticas públicas”, ressaltou.

Também acompanharam o evento os secretários municipais Cintia Lira (Administração), Paulo Pavione (Comunicação Pública), César Braga (Controlador Geral), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), José Serafim (Superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos), além da representante do Grêmio Panters da escola estadual Batista Renzi, Katia Ikeda.