Alto Tietê registra dois casos de Mpox em 2024

O Alto Tietê registrou dois casos de Mpox (antiga varíola dos macacos) no 1º semestre de 2024. Os pacientes são moradores de Itaquaquecetuba e Suzano. Nenhuma outra cidade registrou casos da doença neste ano.

Segundo a Prefeitura de Itaquá, o caso foi registrado em julho. A administração municipal destacou que está reforçando as medidas visando ampliar o combate da doença, como treinamentos de funcionários para identificar e orientar pacientes sobre a Mpox.

A Secretaria de Saúde de Suzano também confirmou um caso em 2024. A pasta disse que é o mesmo número contabilizado nos primeiros sete meses de 2023. “A pasta aguarda orientação sobre a vacinação por parte do Ministério da Saúde, que é o responsável por fazer a aquisição das doses e repassar aos estados que, posteriormente, as enviam aos municípios”.

A pasta afirmou que está acompanhando os casos registrados no Brasil e na região e que os casos registrados na região foram de pacientes infectados com a primeira cepa da doença. O órgão ressaltou que a equipe de saúde do município realizou treinamentos entre junho e setembro de 2022, período em que surgiram os primeiros casos no País.

“Na ocasião, as capacitações foram disponibilizadas aos profissionais das redes de Atenção à Saúde, de Atenção Primária, Especializada e de Urgência e Emergência. Todos estão orientados a informar a população sobre os cuidados a serem adotados contra a infecção”, explicou a pasta.



Outras cidades

Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Salesópolis não registraram nenhum caso da doença. Todos os municípios confirmara que funcionários que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram treinador para realziar o atendimento de caso da Mpox. Arujá e Biritiba Mirim não retornaram até o fechamento desta reportagem.