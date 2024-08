Alto Tietê tem, até agora, 9 registros de candidaturas a prefeito e 499 a vereador

Mais cinco candidatos a prefeito no Alto Tietê registraram candidatura desde a última segunda, quando o DS fez o último levantamento. Agora são nove nomes a prefeito no total, e outros 499 a vereador.

Os dados são da plataforma Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São cinco cidades com candidaturas a prefeito registradas, e seis com pelo menos candidaturas a vereador, como é o caso de Guararema.

Ferraz tem o nome de Dr. Caetano, do PDT e 121 nomes a vereador, até o momento.

Em Itaquá, já havia o nome de Boigues, e também tem agora o de Armando da Farmácia, pelo Solidariedade e 168 nomes a vereadore.

Em Poá, o nome de Flávia Verdugo já figurava e agora aparece o de Saulo Souza, do PP, assim como cinco nomes a vereador.

Santa Isabel tinha o nome de Kadu Barbosa, do Avante, e aparece agora com o de Clebão do PL. São 16 nomes a vereador na cidade.

Em Suzano, o nome de Pedro Ishi, do PL, já aparecia, e agora tem o de Walmir Pinto, pelo PV. São 179 nomes a vereador.

Convenções

Acabou nesta segunda-feira (5), de acordo com o calendário eleitoral, o prazo para os partidos políticos e as federações realizarem convenções para a escolha das candidatas e dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições 2024. A data também é o prazo limite para as legendas deliberarem sobre a formação de coligações para o pleito de outubro.

Após a escolha das candidatas e dos candidatos em convenção, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até 15 de agosto.

Qualquer cidadã ou cidadão pode se candidatar aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador. Para isso, é necessário respeitar as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal e não se enquadrar em nenhuma das causas legais de inelegibilidade.