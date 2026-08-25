Alto Tietê terá pico de calor após sequência de dias frios nos municípios

As cidades do Alto Tietê enfrentaram uma sequência de dias com predomínio de baixas temperaturas, próximas dos 20°C. Mas já existe uma previsão para quebrar esse gelo. Ainda nesta semana, as temperaturas devem registrar até 33°C na região.



Suzano é a cidade de referência e deve registrar um aumento significativo para as temperaturas ainda nesta quinta-feira (27), chegando próximo dos 27°C de máxima, e 16°C de mínima.



Ainda nesta semana, o sábado será o dia mais quente, com 33°C de máxima e 17°C de mínima. Será um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.



Para a próxima semana, as temperaturas devem voltar a diminuir após uma chuva prevista para a terça-feira (1º).



No dia, são previstos 15,9 mm, além de 21°C de máxima e 15°C de mínima.



As demais cidades da região devem seguir os parâmetros de Suzano.