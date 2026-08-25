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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Cidades

Alto Tietê terá pico de calor após sequência de dias frios nos municípios

Ainda nesta semana, o sábado será o dia mais quente, com 33°C de máxima e 17°C de mínima

25 agosto 2026 - 18h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Ainda nesta semana, o sábado será o dia mais quente, com 33°CAinda nesta semana, o sábado será o dia mais quente, com 33°C - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As cidades do Alto Tietê enfrentaram uma sequência de dias com predomínio de baixas temperaturas, próximas dos 20°C. Mas já existe uma previsão para quebrar esse gelo. Ainda nesta semana, as temperaturas devem registrar até 33°C na região.


Suzano é a cidade de referência e deve registrar um aumento significativo para as temperaturas ainda nesta quinta-feira (27), chegando próximo dos 27°C de máxima, e 16°C de mínima.


Ainda nesta semana, o sábado será o dia mais quente, com 33°C de máxima e 17°C de mínima. Será um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.


Para a próxima semana, as temperaturas devem voltar a diminuir após uma chuva prevista para a terça-feira (1º).


No dia, são previstos 15,9 mm, além de 21°C de máxima e 15°C de mínima.


As demais cidades da região devem seguir os parâmetros de Suzano.

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