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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Cidades

Profissionais da Educação passam por treinamento em primeiros socorros no Mirambava

Capacitação promovida em parceria com o Samu ocorre mensalmente e prepara servidores para agir em situações de emergência no ambiente escolar

25 agosto 2026 - 17h45Por de Suzano
Capacitação promovida em parceria com o Samu ocorre mensalmente e prepara servidoresCapacitação promovida em parceria com o Samu ocorre mensalmente e prepara servidores - (Foto: André França/Secop Suzano)

Profissionais da rede municipal de ensino de Suzano participaram, nesta terça-feira (25/08), de mais uma capacitação em primeiros socorros realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava. A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Projetos Pedagógicos, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e tem como objetivo ampliar a preparação das equipes para lidar com situações de emergência envolvendo crianças e adolescentes nas unidades escolares.

A formação é realizada sempre na última terça-feira de cada mês, com duas turmas ao longo do dia. Nesta edição, cerca de 25 profissionais participaram do treinamento no período da manhã e outros 25 à tarde. A iniciativa é conduzida pelo enfermeiro Jean Góis, do Samu, que apresenta orientações práticas e teóricas sobre procedimentos que podem ser adotados até a chegada do atendimento especializado.

Entre os conteúdos abordados estão técnicas de desobstrução das vias aéreas, ressuscitação cardiopulmonar (RCP), atendimento em casos de convulsões, queimaduras, quedas e fraturas, além de orientações sobre acionamento dos serviços de emergência e utilização de equipamentos como o desfibrilador externo automático (DEA). A proposta é proporcionar aos profissionais mais segurança e conhecimento para agir de maneira rápida e adequada diante de ocorrências.

Durante a capacitação desta terça-feira, um dos participantes compartilhou com o grupo uma situação real ocorrida em uma unidade escolar, envolvendo uma criança de 10 anos. O relato contribuiu para reforçar a importância de que os profissionais estejam preparados para reconhecer sinais de emergência e realizar os procedimentos corretos enquanto aguardam a chegada do socorro especializado.

A formação atende às diretrizes da lei federal nº 13.722/2018, conhecida como "Lei Lucas", que estabelece a obrigatoriedade da capacitação em primeiros socorros para profissionais de estabelecimentos de ensino. A legislação foi criada após a morte de Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que faleceu em 2017 após sofrer engasgo durante um passeio escolar. Desde então, a norma busca ampliar a prevenção e a capacidade de resposta diante de acidentes e emergências no ambiente educacional.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que a formação contínua das equipes é fundamental para fortalecer a segurança nas escolas. "A 'Lei Lucas' representa um avanço importante na proteção das crianças, mas, além de cumprir a legislação, precisamos garantir que nossos profissionais tenham conhecimento e confiança para agir diante de uma emergência. Essa parceria com o Samu permite que a capacitação aconteça de forma contínua, aproximando a teoria da realidade vivenciada nas unidades escolares e fortalecendo cada vez mais a nossa rede", afirmou.

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