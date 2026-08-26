'Verdade na Rede' trabalha emoções despertadas por notícias em nova atividade

O projeto “Verdade na Rede”, promovido pela Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano, realizou mais uma atividade de educação midiática com os alunos da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya. Desta vez, o encontro teve como tema “Detetive das emoções” e foi conduzido pelas psicólogas Dulce Ramos e Carolina Jacob.

A proposta da atividade foi ajudar os estudantes a identificar quais sentimentos podem ser despertados ao entrar em contato com diferentes notícias e compreender de que forma essas emoções podem influenciar a interpretação das informações.

Durante a dinâmica, as profissionais entregaram aos alunos cartas com sentimentos escritos, como felicidade, raiva e estresse. Na sequência, apresentaram situações e notícias do cotidiano para que as crianças relacionassem cada conteúdo às emoções que ele poderia provocar.

A atividade permitiu mostrar, de maneira prática e adequada à faixa etária dos estudantes, como uma mesma informação pode gerar diferentes reações e como sentimentos intensos podem interferir na maneira como uma notícia é compreendida, avaliada e compartilhada.

Ao final do encontro, Dulce e Carolina também fizeram a leitura de uma história que abordava os prejuízos que uma notícia falsa pode causar, reforçando a importância de verificar as informações antes de acreditar nelas ou repassá-las para outras pessoas.

Psicóloga da rede municipal de ensino, Dulce destacou que a educação midiática deve estar associada também à percepção das próprias emoções. “Quando recebemos uma notícia, ela pode despertar alegria, medo, raiva, ansiedade ou outros sentimentos, e tudo isso influencia a forma como reagimos. A proposta foi justamente ajudar as crianças a reconhecer essas emoções e entender que, antes de acreditar ou compartilhar uma informação, é importante refletir sobre aquilo que estão recebendo. O ‘Verdade na Rede’ é um projeto extremamente necessário para o momento em que vivemos”, afirmou.

O projeto vem promovendo uma sequência de encontros com profissionais de diferentes áreas. As atividades já trataram de assuntos como identificação de notícias confiáveis, impactos provocados pelas fake news e reconhecimento de imagens falsas ou manipuladas.

Para o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, a diversidade de abordagens contribui para que os alunos desenvolvam uma compreensão mais ampla sobre o ambiente digital. “Cada encontro acrescenta uma nova ferramenta para que essas crianças consigam lidar melhor com as informações que recebem todos os dias. Trabalhar as emoções é especialmente importante porque conteúdos falsos ou enganosos muitas vezes procuram justamente provocar uma reação imediata. Nosso objetivo é estimular o hábito de pensar, questionar e verificar antes de compartilhar”, destacou.

A programação do “Verdade na Rede” terá continuidade nesta quinta-feira (27/08), com a palestra “Antes de compartilhar, pense!”, conduzida pelo publicitário e integrante da Secop Jean Carlos Corrêa. A atividade dará sequência às orientações sobre responsabilidade e reflexão no compartilhamento de conteúdos no ambiente digital.