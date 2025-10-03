Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo

Suzano receberá a visita de professores e alunos da Universidade de São Paulo (USP) para avançar com o trabalho referente à atualização do Plano Diretor de Turismo. O grupo ficará na cidade entre este sábado e segunda-feira (04 e 06/10) para visitar pontos com potencial turístico e apresentar um resultado parcial dos estudos para gestores da administração municipal.

O trabalho será conduzido por integrantes do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP) da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da instituição de ensino, que serão responsáveis pela elaboração de pesquisas de demanda real e diálogo com a população. Por isso, eles estarão presentes na área central da cidade e na área rural, visitando comércios, praças e pontos de táxi.

O roteiro contempla visitação em diferentes locais, incluindo: Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, Igreja São Sebastião, Praça João Pessoa, Praça Cidade das Flores, Praça dos Expedicionários, Capela Nossa Senhora da Piedade (Igreja do Baruel), Paróquia e Memorial Santa Rita de Cássia, Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva (Parque do Mirante), Parque Municipal Max Feffer, Viveiro Municipal Tomoe Uemura, Templo Budista Nambei, Templo Honpa Hongwanji de Suzano, Lagoa Azul, Mercado Municipal, os parques aquáticos e a Capela Santa Helena.

Na segunda-feira, as primeiras avaliações serão compartilhadas com os responsáveis pelo “trade” no município, que envolve toda a estrutura turística do município, para expor a primeira visão dos aspectos turísticos avaliados, com o objetivo de tirar dúvidas e construir um diálogo para as próximas etapas de atualização deste plano. A reunião que será realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, contará com a presença de secretários e vereadores.

Este encontro já estava previsto no plano de trabalho que foi acordado na ocasião da assinatura do convênio, em maio deste ano, que abriu caminho para que os alunos iniciassem, no último mês de agosto, um trabalho de levantamento de dados e análise do Plano Diretor de Turismo da cidade. Em setembro, uma das professoras da USP chegou a participar de uma reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para expor e alinhar os trabalhos que seriam realizados nesse período.

Toda essa mobilização ganhou uma outra dimensão depois que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, em 27 de agosto, o projeto que deu origem à Lei nº 18.276/2025, por meio da qual Suzano se torna Município de Interesse Turístico (MIT), permitindo a chegada de investimentos a partir do desenvolvimento cultural e social que promoverá o fortalecimento da identidade local.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que a vinda do grupo da USP mostra o avanço do processo de atualização do Plano Diretor de Turismo. “Os professores e os alunos estão conhecendo de perto todas as atrações de Suzano, para que possa ser elaborado um estudo amplo e abrangente que nos dará condição de organizar as próximas etapas da nossa infraestrutura turística. Assim, poderemos nos preparar para receber cada vez mais visitantes com o padrão adequado”, declarou o titular da pasta.