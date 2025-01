Ano novo, mente nova: como se preparar psicologicamente para 2025 e transformar metas em realidade

Com a chegada de um novo ano, a ansiedade e a esperança por mudanças positivas muitas vezes predominam. No entanto, é essencial se preparar psicologicamente para que 2025 seja realmente um ano de crescimento e realizações. De acordo com Mayrla Pinheiro, psicóloga da Hapvida NotreDame Intermédica, a chave para começar bem é refletir sobre o ano que passou, identificar aprendizados, estabelecer e buscar cumprir metas com clareza, foco, equilíbrio e objetividade.

Reflexão sobre 2024: o primeiro passo para o sucesso em 2025

Antes de começar a traçar novos planos, reserve um tempo para refletir sobre o ano que passou. “O que você aprendeu? Quais desafios superou? A prática da gratidão pode ser uma excelente forma de começar: escreva coisas pelas quais você foi grato no ano que se encerra. Isso ajuda a estabelecer uma mentalidade positiva e aberta às oportunidades que virão”, propõe a especialista.

A arte de definir metas: como organizar seus desejos

Quando se trata de estabelecer metas para o novo ano, a primeira dica é fazer um brainstorming sem restrições. “Anote tudo o que deseja alcançar, desde melhorar a saúde até avançar na carreira ou fortalecer relacionamentos. O importante aqui é não se preocupar com a viabilidade neste momento: apenas deixe suas ideias fluírem. Após isso, revise e escolha aquelas que realmente fazem sentido para o seu momento de vida e que ressoam com seus valores”, aponta.

Priorizando o que realmente importa

Como saber por onde começar? Pergunte-se quais objetivos estabelecidos têm maior impacto no seu bem-estar. “Avalie-os usando a técnica SMART: metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. É uma ótima forma de priorizar e garantir que você esteja alinhado com o que realmente deseja conquistar”, sugere.

Mantendo o foco: tirando projetos do papel

A perseverança é fundamental. Para se manter firme, crie um plano de ação detalhado, com prazos e passos concretos. “Ferramentas visuais, como aplicativos de acompanhamento de metas ou quadros de visão, podem ajudar a visualizar o progresso. Compartilhar suas ideias com amigos e familiares também cria um sistema de apoio e responsabilidade fundamental para o sucesso”, assegura.

Lidar com a frustração: a capacidade de ajustar o rumo

A especialista pondera que nem todas as metas serão cumpridas de imediato. É importante estar preparado para lidar com frustrações. “Quando uma meta não for alcançada, reflita sobre os obstáculos e veja isso como uma oportunidade para ajustar seus planos. Ser flexível, revisar suas expectativas e praticar a autocompaixão são atitudes essenciais para continuar avançando na jornada. Lembre-se: o aprendizado está em cada passo”, afirma.