Anúncio de 102 vagas em Centros de Referência Social é falso, denuncia Prefeitura

A Prefeitura de Suzano está alertando a população para um falso anúncio de empregos nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Portanto, deve ser desconsiderado o post que está sendo veiculado nas redes sociais a respeito da oferta de 102 vagas para 14 funções diferentes. A referida divulgação tem causado dúvidas aos munícipes, que estão comparecendo de forma indevida aos equipamentos municipais e fornecendo dados de forma on-line para pessoas que não tem qualquer relação com a administração municipal.

Neste falso conteúdo, constam os seguintes detalhes referentes aos supostos cargos e salários: Cozinheira - R$ 2.170; monitor - R$ 1.852; porteiro - R$ 2.188; auxiliar de cozinha - R$ 1.771; auxiliar administrativo - R$ 1.784; auxiliar de refeitório - R$ 1.937; recepcionista - R$ 1.780; motorista - R$ 2.980; assistente social - R$ 4.692; atendente - R$ 1.834; auxiliar de manutenção - R$ 1.727; auxiliar de serviços gerais - R$ 1.732; assistente de atendimento - R$ 1.886; auxiliar de limpeza - R$ 1.778.

No caso de postos de trabalho da iniciativa privada, vale destacar que a divulgação de oportunidades por intermédio da Prefeitura de Suzano se dá pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, cujo site suzanomaisemprego.com.br pode ser acessado para visualização dos cargos disponíveis. Nesta plataforma, os moradores podem fazer a inscrição na vaga de interesse, respeitando as exigências de cada função.

Nos casos das oportunidades destinadas ao serviço público, a divulgação ocorre via Diário Oficial Eletrônico, por meio do site da administração municipal, o suzano.sp.gov.br, ao se clicar na aba “Transparência” e na seção “Imprensa Oficial”. É importante ressaltar que todas as vagas abertas também são divulgadas aos veículos de imprensa, e nas mídias sociais da prefeitura, tanto na conta do Instagram (prefeituradesuzano), como na conta do Facebook (prefsuzano).

Esse tipo de demanda relacionada à busca por oportunidades profissionais nada tem a ver com as atividades desenvolvidas nos Cras, que são unidades de referência territorial para acolhimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Nesses espaços, também são prestadas orientações às famílias, para garantia dos seus direitos de cidadania e na convivência familiar e comunitária. O atendimento auxilia os cidadãos, por exemplo, em relação ao programa Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Suzano conta com o Cras Boa Vista, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 955, no bairro do Sesc; Casa Branca, que fica na rua Maria Clara Tavares, 125; Centro, situado na rua Monsenhor Nuno, 595; Gardênia Azul, na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Varan; e a unidade de Palmeiras, na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, reforçou os cuidados que os munícipes devem ter em relação aos serviços prestados nos Cras. “Oferecemos o suporte necessário para os cidadãos para que estes possam ter acesso aos benefícios a que têm direito. Os equipamentos da pasta estão à disposição da população para orientação sobre os programas sociais do governo federal, mas não tem essa atribuição relacionada à oferta de vagas de trabalho”, frisou Garippo.