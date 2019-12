Aplicativo 'Zé Delivery' chega a Suzano e dá cerveja para que 'Zés e Maria Josés' brindem o Natal

O Zé Delivery vai homenagear seus xarás neste Natal. Maior plataforma de entrega de bebidas do Brasil, o aplicativo vai garantir um desconto especial para pessoas chamadas José, Maria José e outros nomes que tenham Zé como derivados (veja exemplos abaixo) em mais 14 cidades do Brasil, entre elas Suzano.

Para ganhar basta enviar o e-mail de cadastro no app do Zé Delivery e uma foto do RG via inbox na página da plataforma no Instagram (@zedelivery) entre os dias 20 e 22 de dezembro. Os Zés ou as Zés precisam ter alguma referência ao apelido no nickname no seu perfil no Instagram. Os códigos de desconto para efetivar os pedidos e curtir com amigos e familiares serão de R$ 25 e enviados para o usuário a partir do dia 23, sendo válidos para utilização até o dia 27 de dezembro, vinculado a uma compra mínima de R$ 50.

O brinde online será feito com pessoas morem nas cidades paulistas de Barueri, Jandira, Ribeirão Preto, São José do Rio Pardo, Sorocaba, Santos, Suzano e Praia Grande e Votorantim, nas fluminenses de Queimados e Mangaratiba, nas paranaenses de Ponta Grossa e Curitiba e em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

“O Zé Delivery é a maior plataforma de bebidas do Brasil e que garante a entrega da sua cerveja gelada, de forma rápida e barata. E para celebrar as festas desse fim de ano, decidimos homenagear nossos xarás de Votorantim e em mais 13 cidades do país que vão poder pedir sua cerveja gelada para esse Natal e ser portador dos nossos votos de felicidades para suas famílias e amigos”, afirma Claudio Azevedo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

O aplicativo do Zé Delivery está disponível na Apple Store e no Google Play.

Alguns exemplos de nomes que poderão ser contemplados:

José, Zé, Maria José, Josefina, Zélia, Joseph, Josélia, Josefa, Josemir, Josenildo, etc.