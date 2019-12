Após quase 30 anos de espera, Marginal do Rio Una será inaugurada nesta quinta-feira

Após quase 30 anos de espera, as obras na Avenida Governador Mario Covas Junior, a conhecida Marginal do Rio Una, foram concluídas. O trecho em obras era de 2,5 quilômetros e recebeu nova pavimentação, novo paisagismo, duplicação e mais segurança para os pedestres. A partir das 18h30, desta quinta-feira (19), ocorre a cerimônia de inauguração.

A extensão total da marginal é de 3.038 metros. A atual gestão, a do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), conseguiu por meio do programa estadual "Desenvolve SP", um investimento de R$ 10.199.893,71 para concluir o projeto.

A revitalização começou no dia 28 de junho de 2018, data em que Ashiuchi assinou a ordem de serviço da marginal.

O prefeito suzanense afirma que "é de grande orgulho ser a pessoa que tirou do papel a obra". E completa: "estou acertando as contas com o passado".

"É um orgulho para mim, para os colaborares e acredito que para todos os suzanenses ver a Marginal do Una sair do papel, deixando de ser 'lenda'. Depois de mais de duas décadas, entregaremos uma via totalmente recuperada", diz o prefeito, que conclui afirmando.

"Não será a primeira vez que finalizaremos uma obra que por anos ficou parada, exemplo claro e concreto é a Arena Suzano".

As obras realizadas envolvem melhorias na pavimentação da avenida, a fim de suportar os caminhões de carga; melhorar o paisagismo, com o plantio de palmeiras, cerejeiras e grama; instalação de câmeras do sistema CSI (Central de Segurança Integrada); instalação de lâmpadas Led; modernização das pontes sobre o Rio Una; e nova sinalização de trânsito.

Segundo estudos da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano, as obras na marginal permitem o tráfego de caminhões com maior fluidez, além de "ligar" duas vias principais da região, a Avenida Dr. Prudente de Moraes (SP-66) com a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).