Batida entre duas carretas derrama carga de enxofre na Ayrton Senna em Itaquá

Uma batida entre duas carretas provocou o derramamento de uma carga de enxofre granulado na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba, na noite desta quinta-feira (7). A alça total e a faixa 4, sentido Mogi das Cruzes, foram interditadas totalmente às 23h15. Até às 9h desta sexta-feira (8) as vias não foram liberadas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a concessionária Ecovias Leste Paulista, responsável pela via, a ocorrência aconteceu no quilômetro 34,4 da rodovia. Com a faixa interditada, há lentidão de 500m no trecho.

Segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um dos veículos reduziu a velocidade enquanto trafegava na faixa 4. O motorista da segunda carreta, sem tempo de frear ou desviar, bateu na traseira e derramou parte da carga na pista.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), responsável pela carga, foi acionada pouco depois da meia-noite. O envio de equipes ao local foi confirmado às 1h38, e a limpeza da pista começou por volta das 3h50. Às 7h30, a equipe ainda estava no local auxiliando na limpeza.