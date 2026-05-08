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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Trânsito

Batida entre duas carretas derrama carga de enxofre na Ayrton Senna em Itaquá

Faixa foi interditada às 23h15 desta quinta-feira (7) e permanecem sem liberação até às 9h desta sexta-feira (8)

08 maio 2026 - 09h08Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Faixa foi interditada às 23h15 desta quinta-feira (7) e permanecem sem liberação até às 9h desta sexta-feira (8)Faixa foi interditada às 23h15 desta quinta-feira (7) e permanecem sem liberação até às 9h desta sexta-feira (8) - (Foto: Divulgação / Artesp)

Uma batida entre duas carretas provocou o derramamento de uma carga de enxofre granulado na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba, na noite desta quinta-feira (7). A alça total e a faixa 4, sentido Mogi das Cruzes, foram interditadas totalmente às 23h15. Até às 9h desta sexta-feira (8) as vias não foram liberadas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a concessionária Ecovias Leste Paulista, responsável pela via, a ocorrência aconteceu no quilômetro 34,4 da rodovia. Com a faixa interditada, há lentidão de 500m no trecho.

Segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um dos veículos reduziu a velocidade enquanto trafegava na faixa 4. O motorista da segunda carreta, sem tempo de frear ou desviar, bateu na traseira e derramou parte da carga na pista. 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), responsável pela carga, foi acionada pouco depois da meia-noite. O envio de equipes ao local foi confirmado às 1h38, e a limpeza da pista começou por volta das 3h50. Às 7h30, a equipe ainda estava no local auxiliando na limpeza.

 

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