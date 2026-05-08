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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Poá

Saulo Souza garante aumento de 10% no vale-alimentação e reajuste salarial de 5% para servidores

Pacote de benefícios aprovado por unanimidade pela Câmara prevê ainda reajuste para conselheiros tutelares, aumento no auxílio da Frente de Trabalho e reforça política de valorização do funcionalismo público municipal

08 maio 2026 - 09h36Por da Reportagem Local
Saulo Souza garante aumento de 10% no vale-alimentação e reajuste salarial de 5% para servidores Saulo Souza garante aumento de 10% no vale-alimentação e reajuste salarial de 5% para servidores - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Poá garantiu mais um importante avanço na valorização do funcionalismo público municipal com a aprovação, por unanimidade, na última quarta-feira (6), do pacote de projetos de lei encaminhado pelo prefeito Saulo Souza à Câmara Municipal. As medidas asseguram reajuste salarial de 5% aos servidores, sendo 4,14% referentes à reposição inflacionária com base no IPCA e 0,84% de aumento real — percentual duas vezes maior que o concedido no primeiro ano da atual gestão —, além de aumento de 10% no vale-alimentação, totalizando 15% de reajuste nos benefícios concedidos pela administração municipal. O pacote também prevê reajustes e ampliação de benefícios para conselheiros tutelares e integrantes da Frente de Trabalho.

Os projetos enviados pelo Executivo, todos com efeito retroativo a 1° de maio de 2026, prevê ainda o reajuste do vale-alimentação dos servidores ativos para R$ 440,00, representando aumento de 10% em relação ao valor praticado em 2025. O percentual concedido pela administração municipal fica muito acima da variação acumulada do IGP-M no período, que foi de 0,61%, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Saulo Souza com a valorização dos servidores. O benefício foi implantado pela atual administração como uma das medidas de reconhecimento aos colaboradores e se soma a outras ações promovidas pela gestão, como a entrega de cestas natalinas compostas por produtos congelados de qualidade no fim do ano passado.

Outra medida contemplada nos projetos aprovados é o reajuste de 5% nos subsídios dos conselheiros tutelares, além da ampliação dos benefícios vinculados ao Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional (Frente de Trabalho). O auxílio mensal pago aos integrantes do programa passará para R$ 1.102,50, enquanto o valor da cesta básica será reajustado para R$ 220,00 — resultando em um aumento de 5% e 10%, respectivamente

As medidas são resultado de estudos técnicos realizados pelas áreas responsáveis pelo controle fiscal do município e também de um processo permanente de diálogo conduzido pela administração municipal.

 Na manhã da última terça-feira (5), o prefeito Saulo Souza recebeu, em seu gabinete, representantes dos servidores públicos para discutir pautas prioritárias do funcionalismo, como reposição salarial, valorização profissional, plano de carreira e melhorias nos benefícios. O encontro contou com a participação de secretários municipais e equipes técnicas, reforçando o compromisso da gestão com a escuta ativa e a construção conjunta de soluções.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para garantir avanços concretos na valorização dos nossos servidores, que fazem a diferença no dia a dia da população. Desde o início da gestão, implementamos importantes conquistas e continuaremos mantendo o diálogo aberto para construir novos avanços de forma responsável e permanente”, afirmou o prefeito Saulo Souza.

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