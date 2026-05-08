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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Suzano

Damasio destina R$ 3 milhões para obras de infraestrutura em Suzano

Parlamentar esteve em reunião com o prefeito Pedro Ishi e com o presidente da Câmara, Artur Takayama, nesta quinta-feira, 7 de maio

08 maio 2026 - 08h36Por da Reportagem Local
Parlamentar esteve em reunião com o prefeito Pedro Ishi e com o presidente da Câmara, Artur Takayama, nesta quinta-feira, 7 de maioParlamentar esteve em reunião com o prefeito Pedro Ishi e com o presidente da Câmara, Artur Takayama, nesta quinta-feira, 7 de maio - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio destinou R$ 3 milhões para obras de infraestrutura em Suzano. Na tarde desta quinta-feira (7), ele esteve no gabinete do prefeito Pedro Ishi. O presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama, também participou da reunião. O recurso será aplicado em melhorias viárias em diferentes regiões da cidade.

Durante o encontro, o presidente da Câmara, Artur Takayama, propôs que sejam contempladas localidades como a Estrada do Guinza, o Jardim Dora, a Rua Yoshizo Ino, no bairro Jardim Novo Horizonte, no Distrito de Palmeiras, e a Rua Emílio Balz, na Vila Sol Nascente. O pedido foi recebido pelo prefeito, que deverá avaliar as deliberações para a aplicação do investimento.

A nova destinação reforça a atuação de Damasio em Suzano. Ao longo dos três mandatos, o deputado já encaminhou mais de R$ 21,7 milhões ao município, com investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e cultura.

Segundo o parlamentar, o objetivo é apoiar demandas que impactam diretamente o dia a dia da população. “Infraestrutura é qualidade de vida. Quando uma cidade recebe investimentos nessa área, quem ganha é o morador, o trabalhador, a família e o comércio local. Tenho muito respeito por Suzano e sigo trabalhando para que os recursos cheguem onde a população mais precisa”, afirmou Damasio.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu a parceria do deputado com o município. “Quero agradecer por todos os investimentos na cidade de Suzano. Nós recebemos recursos para infraestrutura na Vila Amorim, para novas escolas, inclusive uma escola da Vila Urupês tem investimento do deputado também, e agora recebemos a informação de mais R$ 3 milhões para infraestrutura viária. Então, a gente só tem a agradecer por todo o trabalho do deputado”, destacou o prefeito.

Para Artur Takayama, a parceria com Damasio tem trazido resultados importantes para Suzano. “O deputado estadual Marcos Damasio, já enviou R$ 4,3 milhões para uma nova escola na Vila Urupês, R$ 2,5 milhões para recapeamento na Vila Amorim, nas ruas Carlos Molteni e Euclides Damiani, agora mais três milhões para infraestrutura. Então, só tenho a agradecer imensamente por todas essas emendas”, finalizou.

EMENDAS

Com os novos R$ 3 milhões, a infraestrutura se consolida como a área com maior volume de investimentos enviados por Damasio a Suzano ao longo dos três mandatos, somando R$ 12,15 milhões. Também foram destinados R$ 4,7 milhões para a saúde, R$ 4,33 milhões para a educação e R$ 550 mil para a cultura.

 

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