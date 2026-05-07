Assistência Social reforça protagonismo da mulher durante encontro em serviço de convivência

A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) promoveram nesta quinta-feira (07/05) uma atividade de valorização do protagonismo feminino durante encontro com mulheres em situação de vulnerabilidade social no Parque Buenos Aires, onde fica a sede da entidade.

A ação atendeu às munícipes que estão vinculadas ao projeto desenvolvido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jovens e Adultos que funciona neste mesmo espaço. Com as participantes, foram compartilhados conteúdos relacionados aos direitos desse público e situações de risco, assim como informações referentes aos serviços municipais a que elas têm direito.

O objetivo é garantir os esclarecimentos sobre a rede de suporte que pode ser acessada pelas atendidas por entidades socioassistenciais, para que as mesmas possam ter mais autonomia e não sejam mais afetadas pelas vulnerabilidades sociais que comprometem a renda e aumentam a violência.

O tema tratado nesta oportunidade, “Questões de gênero e maternidade: a trajetória da mulher na sociedade e impactos estruturais da sobrecarga feminina”, abre a discussão para outros dois encontros que estão programados para este mês. Além deste, ainda haverá uma atividade na próxima quarta-feira (13/05), quando será abordado o conteúdo “Identificação de sinais e tipos de violência contra a mulher”, e outra na última quarta-feira do mês (27/05), oportunidade em que será discutido o tema “Prevenção da violência contra a mulher, acesso à rede de proteção e estratégias de enfrentamento com foco na autonomia feminina e gestão de recursos”.

A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento de vínculos comunitários, ampliação do acesso à informação qualificada e desenvolvimento de capacidades que favorecem a tomada de decisão e a proteção social das participantes. O ciclo de encontros reforça o compromisso com a promoção da cidadania, equidade de gênero e desenvolvimento do município no contexto das políticas de Assistência Social.

O titular da pasta, Geraldo Garippo, destacou que os encontros se inserem nas frentes de atuação do município que são voltados à melhoria da qualidade de vida do público feminino. “Temos um trabalho contínuo que garante apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade social, para que todas possam entender quais são seus direitos e como a estrutura da prefeitura está disponível para proporcionar-lhes mais autonomia e proteção”, ressaltou Garippo.