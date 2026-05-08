CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 9 e 10 de maio

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (9) e domingo (10), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Sábado (9)

Linha 11-Coral

- Das 22h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. As alterações são para revisão geral com retencionamento do travessão na via.

Linha 12-Safira

- Das 22h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 4 na Estação Tatuapé. No trecho, haverá substituição de trilhos, execução de soldas e carga de materiais.



Domingo (10)

Linha 11-Coral

- Das 8h às 17h, os trens não circulam entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda para realização de testes de comando e supervisão das chaves seccionadoras de trecho. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a Linha 10-Turquesa.

- Das 23h30 até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. As alterações são para revisão geral com retencionamento do travessão na via.

Linha 12-Safira

- Das 4h às 7h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Jardim Helena-Vila Mara e São Miguel Paulista. No trecho, haverá carga de materiais inservíveis.



Expresso Aeroporto

- Das 8h às 17h, os trens partem da Estação da Luz, não havendo embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda, com intervalos de 1 hora para teste de comando e supervisão das chaves seccionadoras de trecho.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.