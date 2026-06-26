Arena Suzano recebe eventos de judô neste fim de semana

A Arena Suzano recebe neste fim de semana dois eventos voltados ao judô, com entrada aberta ao público. Neste sábado (27/06), o equipamento esportivo, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), será palco do Campeonato Paulista de Judô de Veteranos. A programação começa às 8h30, com a cerimônia de abertura, enquanto as lutas estão marcadas para ter início às 9 horas.

Já no domingo (28/06), a Arena Suzano sediará o Grand Prix de Judô por Equipes 2026, organizado conjuntamente pelas 1ª e 10ª Delegacias Regionais da Federação Paulista de Judô (FPJudô). A competição promete reunir atletas e equipes em disputas dinâmicas, fortalecendo a modalidade no município e ampliando a participação de Suzano no calendário esportivo estadual.