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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Cidades

Educação recebe selo de 'Amigo da Pessoa com TEA' do governo estadual

Reconhecimento destaca projeto de Comunicação Aumentativa e Alternativa desenvolvido em Suzano para ampliar a inclusão de crianças com deficiência

26 junho 2026 - 18h32Por De Suzano
A iniciativa tem como objetivo valorizar ações que contribuam para a promoção da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitosA iniciativa tem como objetivo valorizar ações que contribuam para a promoção da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu nesta sexta-feira (26/06), em evento realizado na cidade de São Paulo, o selo “Amigo da Pessoa com TEA”. A certificação, entregue pelo secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, reconhece instituições públicas e privadas que desenvolvem práticas inclusivas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa tem como objetivo valorizar ações que contribuam para a promoção da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitos. Representaram o município na cerimônia a secretária de Educação, Renata Priscila, e a responsável pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Adriana Moretti.

Suzano foi destaque pela elaboração do projeto de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) de baixa tecnologia, desenvolvido pelo Núcleo de AEE em parceria com o espaço de estimulação precoce. A proposta tem como objetivo incentivar e possibilitar que crianças que ainda não desenvolveram a fala consigam estabelecer uma comunicação funcional e efetiva.

O trabalho busca garantir o direito à comunicação e ampliar as oportunidades de interação, aprendizagem e participação dos alunos no ambiente escolar. Por meio de recursos simples e acessíveis, a iniciativa contribui para o desenvolvimento da autonomia das crianças e fortalece as estratégias pedagógicas voltadas à Educação Especial na rede municipal.

O reconhecimento também reforça outras ações e projetos desenvolvidos pela administração municipal em favor das crianças com deficiência. Em 2022 foi inaugurado o espaço do Atendimento Estimulação Precoce, anexo à Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo. O equipamento atende crianças em idade de creche, oferecendo intervenções baseadas no Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), metodologia que promove o aprendizado por meio de estratégias naturais e lúdicas, sempre de forma afetuosa e respeitosa.

O espaço iniciou suas atividades atendendo seis crianças de até 30 meses de idade e, atualmente, assiste a 16 estudantes, com proposta para atender 32 crianças. O trabalho no local é realizado de segunda a quinta-feira e, às sextas-feiras, os professores do AEE acompanham as crianças diretamente nas creches municipais, garantindo a generalização das habilidades aprendidas e oferecendo suporte técnico e pedagógico às equipes escolares.

O atendimento baseado no Modelo Denver oferece uma carga mínima de dez horas semanais e abrange todos os domínios do desenvolvimento infantil. As atividades são voltadas à capacitação por meio de brincadeiras, proporcionando um ambiente acolhedor e divertido.

Outro importante investimento é a construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está sendo implantado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. O novo equipamento contará com dois prédios e já atingiu 50% de execução. Atualmente, os trabalhos concentram-se nas etapas de alvenaria, vigas e pilares. Em uma das edificações, os serviços já avançaram para a fase de revestimento, enquanto a outra recebe a execução da laje.

Com a conclusão dessas etapas, as equipes passarão a atuar nas instalações elétricas e hidráulicas, além dos acabamentos internos. A previsão é de que o equipamento seja entregue à população em fevereiro do próximo ano.

O Centro de Apoio à Criança com Deficiência será destinado ao atendimento de crianças de zero a 11 anos, incluindo aquelas diagnosticadas com TEA. A estrutura contará com oito consultórios para atendimentos especializados, salas de integração sensorial, ambientes multiprofissionais, espaços voltados à estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca, sala para treinamento de Atividades de Vida Prática (AVP), além de áreas administrativas, cozinha e refeitório.

Reconhecimento

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, destacou que o selo representa o reconhecimento de um trabalho construído de forma contínua pela rede municipal. “Este selo é motivo de muito orgulho para Suzano, porque reconhece um trabalho sério, sensível e comprometido com as nossas crianças. A Comunicação Aumentativa e Alternativa é uma ferramenta muito importante para garantir que os alunos tenham voz, sejam compreendidos e possam participar mais ativamente da rotina escolar. É um prêmio que reforça o empenho da nossa equipe e o compromisso da gestão com uma educação cada vez mais inclusiva”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o reconhecimento demonstra o compromisso da administração municipal com uma educação inclusiva e com políticas públicas voltadas ao acolhimento das crianças e famílias. “Receber o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’ é uma grande alegria para Suzano, porque mostra que estamos no caminho certo ao fortalecer ações que garantem mais inclusão, respeito e oportunidades às nossas crianças. Este reconhecimento é fruto do trabalho dedicado da Secretaria de Educação e de todos os profissionais que atuam diariamente para oferecer um atendimento mais humanizado e acolhedor. Seguiremos avançando com projetos importantes, como o Centro de Apoio à Criança com Deficiência, para ampliar esse cuidado e assegurar mais qualidade de vida às famílias suzanenses”, afirmou.

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