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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Cidades

Capoeira: Academia Marinheiro caminha para seu 46° aniversário em Suzano

Local é composto por uma tríade de ensinamentos; capoeira, alongamento especializado e defesa pessoal

26 junho 2026 - 15h29Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Mestre Amaro fala da tradição da academia em SuzanoMestre Amaro fala da tradição da academia em Suzano - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Academia Marinheiro, pioneira em Suzano em aulas de defesa pessoal, alongamentos especializados e capoeira, completará seus 46 anos na próxima quarta-feira (1°). A academia dá aulas desde 1980.
 
Amaro Caetano, o mestre Amaro, é empresário, palestrante e fundador da academia, que está localizada na rua General Francisco Glicério, 354, Centro, Suzano. Também é possível encontrá-la pelo número (11) 9751-8125 ou pelas redes sociais @academiamarinheiromestreamaro.

Criada em 1980, a academia conta com aulas especializadas e ministradas pelo próprio mestre. “Eu carrego em minha vida raízes da capoeira. Minha família é nordestina, e eu me criei no nordeste, no meio da capoeira”, comentou. “Eu estou sempre lendo e aperfeiçoando meus conhecimentos, não só na capoeira, mas também como a história do Brasil”, complementou.

“Além de aprender defesa pessoal, o ambiente é um treinamento psicológico, lá aprendemos a ser disciplinar”, disse. “Também ensino a história do Brasil e como tocar instrumentos e ouvi-los, que são essenciais na capoeira”, enfatizou.

Amaro destaca que atualmente 90% de seus alunos são mulheres, que buscam aperfeiçoar suas defesas pessoais. “Minha academia tem que seguir o padrão feminino. Todos utilizam trajes padrões, e a limpeza é impecável”, pontuou.

O mestre também realiza workshops em todo o mundo, com palestras motivacionais e psicológicas, além de explicar como conseguiu o sucesso que sua empresa alcançou.

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