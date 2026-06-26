Capoeira: Academia Marinheiro caminha para seu 46° aniversário em Suzano

A Academia Marinheiro, pioneira em Suzano em aulas de defesa pessoal, alongamentos especializados e capoeira, completará seus 46 anos na próxima quarta-feira (1°). A academia dá aulas desde 1980.



Amaro Caetano, o mestre Amaro, é empresário, palestrante e fundador da academia, que está localizada na rua General Francisco Glicério, 354, Centro, Suzano. Também é possível encontrá-la pelo número (11) 9751-8125 ou pelas redes sociais @academiamarinheiromestreamaro.

Criada em 1980, a academia conta com aulas especializadas e ministradas pelo próprio mestre. “Eu carrego em minha vida raízes da capoeira. Minha família é nordestina, e eu me criei no nordeste, no meio da capoeira”, comentou. “Eu estou sempre lendo e aperfeiçoando meus conhecimentos, não só na capoeira, mas também como a história do Brasil”, complementou.

“Além de aprender defesa pessoal, o ambiente é um treinamento psicológico, lá aprendemos a ser disciplinar”, disse. “Também ensino a história do Brasil e como tocar instrumentos e ouvi-los, que são essenciais na capoeira”, enfatizou.

Amaro destaca que atualmente 90% de seus alunos são mulheres, que buscam aperfeiçoar suas defesas pessoais. “Minha academia tem que seguir o padrão feminino. Todos utilizam trajes padrões, e a limpeza é impecável”, pontuou.

O mestre também realiza workshops em todo o mundo, com palestras motivacionais e psicológicas, além de explicar como conseguiu o sucesso que sua empresa alcançou.