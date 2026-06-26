Comunicação conclui formação de 56 servidores em curso de Libras e anuncia novas capacitações

A Prefeitura de Suzano realizou nesta sexta-feira (26/06) a cerimônia de formatura de 56 servidores municipais que concluíram o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), promovido pela Secretaria de Comunicação Pública. Durante o evento, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, a administração municipal também anunciou a continuidade da política de formação em acessibilidade, com a realização de oficinas práticas nos próprios equipamentos públicos ao longo do segundo semestre deste ano e a implantação de uma turma de nível intermediário para os servidores já capacitados, prevista para o início de 2027.

A solenidade contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful e do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione. Com a conclusão desta turma, Suzano passa a contar com 276 servidores capacitados em Libras, fortalecendo o atendimento inclusivo em diferentes áreas da administração municipal.

A formação foi realizada entre os dias 6 de maio e 26 de junho, totalizando 20 horas de conteúdo teórico e prático. Durante os encontros semanais, os participantes tiveram contato com noções básicas de Libras voltadas especialmente à apresentação pessoal, à comunicação e ao atendimento ao público.

Os servidores formados representam diferentes secretarias municipais e passam a contribuir diretamente para o fortalecimento do atendimento inclusivo em setores como Saúde, Educação, Assistência Social e áreas administrativas. A proposta é ampliar a autonomia da comunidade surda no acesso aos serviços públicos e reduzir barreiras de comunicação no cotidiano.

A capacitação foi organizada pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública, por meio da Central de Interpretação de Libras (CIL). As aulas foram ministradas pelas intérpretes Karen Cristina Gomes e Beatriz Cristina Santos, que compartilharam experiências práticas adquiridas durante os atendimentos realizados pela central.

Desde sua implantação, em maio de 2023, a CIL consolidou Suzano como referência regional em acessibilidade, ultrapassando a marca de 2 mil atendimentos presenciais e por videochamada, garantindo suporte à comunidade surda em diversos serviços públicos municipais.

Além da certificação da nova turma, a Prefeitura de Suzano definiu a ampliação da política permanente de formação em Libras. Em alinhamento entre o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful e o secretário Paulo Pavione, serão promovidas oficinas práticas nos próprios equipamentos públicos durante o segundo semestre deste ano, permitindo que os servidores aperfeiçoem o atendimento de acordo com a realidade de cada setor. Já no início de 2027 será ofertado um curso de nível intermediário destinado aos profissionais que já concluíram a formação básica.

Para o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, a iniciativa demonstra que a inclusão deve ser construída de forma contínua. “A comunicação é um direito de todos e precisamos garantir que ela aconteça de forma efetiva dentro dos serviços públicos. Cada servidor capacitado representa mais uma porta aberta para que a comunidade surda seja acolhida com respeito, autonomia e dignidade. Agora damos mais um passo ao estruturar a continuidade dessa formação, qualificando ainda mais os profissionais e levando oficinas diretamente aos equipamentos públicos, onde o atendimento acontece diariamente”, afirmou.

Representando a Câmara de Suzano, o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, destacou a importância da CIL para a cidade, ao passo que parabenizou a gestão municipal pelo empenho em capacitar os servidores. “Como vereador, parabenizo a Comunicação, em nome do secretário Paulo Pavione, pelo empenho e trabalho, tendo, inclusive, já aplicado essa formação à disposição dos colaboradores da Casa de Leis. Como policial civil, sempre estive próximo da Libras, porque muitos sinais são usados em nosso ofício para nos comunicarmos em missões. Parabéns aos formandos e contem com a Câmara”.

Em sua fala, o vice-prefeito afirmou que a iniciativa demonstra o compromisso permanente da administração municipal com a acessibilidade. “Cada servidor que aprende Libras ajuda a eliminar barreiras de comunicação e aproxima ainda mais o poder público da população. A continuidade dessa formação mostra que Suzano está construindo uma política pública sólida, permanente e cada vez mais preparada para acolher todos os cidadãos”, concluiu Said Raful.

O evento contou ainda com as presenças dos secretários municipais de Administração, Cíntia Lira, e de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; da assessora estratégica da Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT), Janaína Camargo; além das intérpretes Karen Cristina Gomes e Beatriz Cristina Santos, responsáveis pela condução das aulas.