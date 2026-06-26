Secretaria de Segurança Cidadã participa de reunião com o Conseg Centro

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, participou nesta quinta-feira (25/06) de mais uma reunião com representantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro para ouvir as principais demandas apresentadas pelos moradores. No encontro, realizado no bairro Vila Amorim, foram destacadas as ações permanentes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região.

Os moradores dialogaram com as equipes sobre pessoas em situação de vulnerabilidade na Vila Amorim e casos de furtos de veículos no Jardim Imperador. Em relação ao primeiro apontamento, a GCM informou que mantém rondas preventivas intensificadas na região, com abordagens e pesquisas criminais dos indivíduos quando necessário, sempre em conformidade com a legislação. Já no Jardim Imperador, o patrulhamento preventivo segue reforçado para ampliar a sensação de segurança e contribuir para a redução dos furtos de veículos.

“O diálogo permanente com os Consegs é fundamental para direcionarmos nossas ações de forma ainda mais eficiente. As demandas apresentadas são acompanhadas de perto pelas equipes da Guarda Civil Municipal, que mantêm rondas intensificadas nessas regiões. Esse trabalho integrado com as demais forças de segurança tem contribuído para a redução dos índices criminais em toda a cidade e seguirá sendo prioridade para garantir mais tranquilidade à população”, destacou Balbino.

As próximas reuniões dos Consegs de Suzano estão programadas para os próximos dias. Nesta terça-feira (30/06), às 19 horas, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 14.730, no bairro Recanto Palmeiras, ocorrerá o encontro do Conseg Norte. Já no dia 7 de julho, às 18 horas, a reunião do Conseg Sul será realizada na rua Cidade de Diadema, 500, no Parque Maria Helena.