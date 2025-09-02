Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Meio Ambiente

'Árvore FamiliAR' reúne 62 famílias no Parque Max Feffer

Sexta edição do projeto ocorreu no último sábado (30/08) e promoveu o plantio de ipês, pitangueiras, grumixameiras e goiabeiras

02 setembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
'Árvore FamiliAR' reúne 62 famílias no Parque Max Feffer'Árvore FamiliAR' reúne 62 famílias no Parque Max Feffer - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou no último sábado (30/08) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, no Parque Municipal Max Feffer, localizado no Jardim Imperador. A ação reuniu 62 famílias que se uniram para promover o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas ipês-amarelos, ipês-roxos, ipês-brancos, pitangueiras, grumixameiras e goiabeiras. Cada família realizou o plantio de uma muda.

Na ocasião, os participantes foram acompanhados e orientados por técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que auxiliaram sobre a forma correta de cultivo e o devido cuidado com o solo. Outras espécies também podem ser utilizadas nas ações, como aroeiras e araçás.

O projeto “Árvore FamiliAR”, criado em março deste ano, já promoveu o plantio de 362 mudas e, desde então, vem se consolidando como uma atividade essencial para a sustentabilidade do município. A iniciativa também fortalece os laços familiares, possibilitando aos participantes a oportunidade de acompanhar o crescimento das árvores ao longo do tempo.

As famílias interessadas em participar da próxima edição, prevista para 29 de setembro (sábado), podem se inscrever diretamente no Viveiro, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, ou entrar em contato com o equipamento municipal por meio do telefone (11) 4749-3943.

“Acompanhar de perto os efeitos positivos que o projeto traz para a vida do munícipe é essencial para compreender a importância de plantar e cuidar. A iniciativa é mais do que um ato de sustentabilidade, ela une amor, cuidado e compromisso com o futuro. Desde março, já foram plantadas 362 mudas, fortalecendo ainda mais esse legado ambiental”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereadores recebem resposta de concessionária de energia elétrica
Cidades

Vereadores recebem resposta de concessionária de energia elétrica

Fundo Social faz troca solidária para jogo do Suzano Vôlei nesta sexta
Solidariedade e esporte

Fundo Social faz troca solidária para jogo do Suzano Vôlei nesta sexta

Paulo Betti lota Armando de Ré com peça autobiográfica
Cultura

Paulo Betti lota Armando de Ré com peça autobiográfica

Max Feffer recebe 37ª Festa das Nações neste fim de semana
Tradição

Max Feffer recebe 37ª Festa das Nações neste fim de semana

Geni Nuñez encanta o público e transforma abertura do II Festival Sementeia em Suzano
Cidades

Geni Nuñez encanta o público e transforma abertura do II Festival Sementeia em Suzano

MIT em Suzano amplia atratividade regional e fortalece economia, diz Ciesp
Turismo

MIT em Suzano amplia atratividade regional e fortalece economia, diz Ciesp