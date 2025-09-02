'Árvore FamiliAR' reúne 62 famílias no Parque Max Feffer

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou no último sábado (30/08) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, no Parque Municipal Max Feffer, localizado no Jardim Imperador. A ação reuniu 62 famílias que se uniram para promover o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas ipês-amarelos, ipês-roxos, ipês-brancos, pitangueiras, grumixameiras e goiabeiras. Cada família realizou o plantio de uma muda.

Na ocasião, os participantes foram acompanhados e orientados por técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que auxiliaram sobre a forma correta de cultivo e o devido cuidado com o solo. Outras espécies também podem ser utilizadas nas ações, como aroeiras e araçás.

O projeto “Árvore FamiliAR”, criado em março deste ano, já promoveu o plantio de 362 mudas e, desde então, vem se consolidando como uma atividade essencial para a sustentabilidade do município. A iniciativa também fortalece os laços familiares, possibilitando aos participantes a oportunidade de acompanhar o crescimento das árvores ao longo do tempo.

As famílias interessadas em participar da próxima edição, prevista para 29 de setembro (sábado), podem se inscrever diretamente no Viveiro, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, ou entrar em contato com o equipamento municipal por meio do telefone (11) 4749-3943.

“Acompanhar de perto os efeitos positivos que o projeto traz para a vida do munícipe é essencial para compreender a importância de plantar e cuidar. A iniciativa é mais do que um ato de sustentabilidade, ela une amor, cuidado e compromisso com o futuro. Desde março, já foram plantadas 362 mudas, fortalecendo ainda mais esse legado ambiental”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.