Ashiuchi assina ordem de serviço das obras da UPA de Palmeiras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou neste sábado a ordem de serviço para início das obras da UPA de Palmeiras, que será construída no mesmo local do antigo Centro Cultural de Palmeiras, localizado na Rua Crispin Adelino Cardoso, 42, Recanto Feliz.

As obras se iniciam nesta segunda-feira, com a demolição do antigo espaço cultural e construção da UPA. O investimento será de R$ 6.923.049,91 e a construção vai durar 20 meses, cerca de um ano e oito meses.

"Mais uma história se encerra em Suzano. A UPA de Palmeiras vai ser construída e facilitar os atendimentos médicos para a região. Agora a população não vai precisar mais se deslocar para a região central da cidade. É um orgulho ver que muitas pessoas que têm convênio e pessoas de outras cidades vêm passar em consultas aqui em Suzano", disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou a importância dos investimentos nessa área para Palmeiras.

"É de extrema importância essa obra. O distrito de Palmeiras tem cerca de 100 mil pessoas, que agora terão um importante equipamento à disposição".

A UPA de Palmeiras tem projeção para atender, inicialmente, 300 pessoas por dia, e pelo menos 9 mil por mês.

Outros anúncios

Ashiuchi também comentou sobre outros investimentos para Palmeiras. Ele citou as obras de recapeamento em diversas ruas do distrito, serviços de ligação de água e regularização fundiária.

"Nossa gestão tem feito muito em Palmeiras. Olha o transporte, recorde de regularização e ligação de água. E agora, o Pronto Atendimento de Palmeiras, a ideia é que se torne uma 'Super UBS'", disse.

O P.A de Palmeiras, localizado na Rua Mussi Jorge Antônio, 319, próximo à futura UPA, já atende 24 horas, com realização de exames de sangue e Raio-x. Segundo Ashiuchi, a ideia é fortalecer o equipamento e transformá-lo "em uma super UBS".

O prefeito também falou que quer implantar uma base da GCM no distrito, a 5ª Companhia da Polícia Militar e, quando finalizar as obras do Terminal de Palmeiras, "construir um parque ao lado onde vai abrigar o Centro Cultural (que será demolido para construção da UPA Palmeiras) e trazer lazer e esporte para família suzanense".

Convênio com setor particular

Ashiuchi também disse que nesta terça-feira começam a ser distribuídos os vouchers da rede particular.

"Nesta semana começamos a distribuir os vouchers para que a população passe em médicos ou faça exames que não tem na rede pública municipal, mas tenha na rede particular da nossa cidade", afirmou.