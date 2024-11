Ashiuchi busca novos investimentos para Suzano em reunião com Alexandre Padilha

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi recebido nesta quarta-feira (27/11), em Brasília, pelo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Durante encontro realizado no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, foram discutidas parcerias que podem trazer ainda mais recursos para a cidade, garantindo investimentos e novos projetos para os próximos anos.

A interlocução com o ministro abre caminho para que as demandas da cidade possam ser inseridas na pauta do governo federal, tendo em vista a articulação do Ministério das Relações Institucionais não só com outros ministérios, como também com o Congresso Nacional.

Ashiuchi reforçou que o diálogo com representantes do alto escalão do governo federal é uma grande oportunidade para apresentação das pautas mais prioritárias da cidade. “Falamos sobre os projetos que já estão acontecendo no município e os novos, que poderão ser implantados para o desenvolvimento de Suzano. Queria muito agradecer ao ministro e a toda sua equipe pela acolhida. Está vindo muita coisa boa para nossa cidade e, de forma mais específica, para a família suzanense. Estamos trabalhando pelo bem de todos”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

O prefeito já esteve em Brasília em outras oportunidades neste ano. Em fevereiro ele se reuniu com os deputados federais Marcio Alvino; Francisco Everardo Silva, o Tiririca; e Jefferson Ramos, oportunidade em que viabilizou para a cidade uma emenda parlamentar de R$ 1,7 milhão. Nessa mesma ocasião, ele ainda colocou Suzano à disposição para receber recursos da União e promover investimentos na cidade de uma forma geral.

No mês de junho, Ashiuchi foi à capital federal, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, para receber o prêmio concedido pelo “Programa Prefeito Amigo da Criança”, da Fundação Abrinq, pelas ações desenvolvidas especialmente junto às pastas municipais da Educação e da Assistência e Desenvolvimento Social. Entre 1,3 mil cidades brasileiras, o município foi um dos cem contemplados, sendo um dos 22 que ganharam pela região Sudeste.

O chefe do Executivo municipal afirmou que as reuniões e premiações realizadas na cidade mostram que Suzano tem sido reconhecida pelos seus avanços. “Sempre que viemos à capital federal, há algo para ser comemorado. Temos nos reunido com grandes autoridades e sendo premiados pelo desenvolvimento que temos proporcionado à cidade, garantindo mais bem-estar à população. Estar aqui mais uma vez é uma grande conquista para o município, e temos certeza que nossa visita resultará em grandes novidades para todos”, declarou Ashiuchi.