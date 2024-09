Ashiuchi entrega 40 matrículas de regularização e anuncia mais 576 lotes

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação entregou nesta sexta-feira (13) 40 matrículas de regularização fundiária a moradores de cinco bairros do centro expandido e da região sul da cidade. O evento, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, marcou a oficialização do direito de propriedade aos munícipes, após ser concluído o processo de regularização fundiária, viabilizado com apoio da pasta por meio da Diretoria de Habitação.

Durante o evento, o prefeito Rodrigo Ashiuchi também anunciou o início da regularização para outros 576 lotes, sendo 408 no Jardim Lazzareschi, 160 no Ramal São José e oito na Vila Helena. Há ainda 13 lotes remanescentes de um total 86 da Vila Esperança II que serão encaminhados ao cartório para regularização e mais 530 que estão sendo regularizados no Jardim Panorama. Também participaram da solenidade o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e o diretor da pasta, Miguel Reis.

Com as entregas desta sexta-feira, a Prefeitura de Suzano atingiu a marca de 1.401 lotes regularizados desde o início da gestão, em 2017. Em quase oito anos, a administração municipal emitiu 853 matrículas e possui mais de 5,5 mil lotes em processo de tramitação e análise para regularização.

Das 40 famílias contempladas nesta sexta-feira, 20 vivem no bairro Estância Americana, oito na Vila Fátima, seis no Jardim Belém (centro), quatro na Vila Barros e duas na Nova Vila Rica.

O secretário Elvis Vieira parabenizou as famílias contempladas e pontuou a importância da regularização fundiária. “Hoje é um dia feliz para nós todos. Estamos entregando 40 matrículas, um número significativo quando a gente fala em segurança para cada família. Esse documento é importante para quem mora na casa para quem vai morar no futuro. Tínhamos vários problemas em 2017 quando assumimos e no planejamento não era diferente. Enfrentamos um desafio enorme com a questão de loteamentos da cidade. Agradecemos pela confiança de cada família em nossa equipe”, discursou.

O prefeito comemorou a entrega dos títulos às famílias presentes. “É um dia de comemoração. Diversas famílias estão bem representadas por vocês, que são pessoas que muitas vezes até abdicaram do próprio alimento para comprar bloco, colocar a mão na massa para levantar a casa. Hoje estão recebendo a regularização. É uma certidão justa. Está no nome de vocês e ela garante o lar, que é o grande seio da família”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.