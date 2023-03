Ashiuchi inaugura UPA 24h no Jardim Revista e coloca fim à espera de 11 anos da obra

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) prometeu inaugurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em Palmeiras até o fim do seu segundo mandato.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (18) durante a coletiva de imprensa após a entrega da UPA 24 horas do Jardim Revista, que estava há 11 anos com obras paralisadas e somente nesta gestão foi retomada e entregue.

O novo equipamento municipal está localizado no número 200 da rua Guarani, no Jardim Revista, e tem expectativa de realizar 11 mil atendimentos mensais, contemplando cerca de 110 mil moradores da região norte. A UPA recebeu investimento de 2,1 milhões. Para bancar esse primeiro ano de atendimento, a cidade recebeu, a pedido do deputado federal Márcio Alvino (PL) e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e deputado estadual André do Prado (PL), o recurso do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) no final do mandato no ano passado.

Neste sábado, durante inauguração, o prefeito vistoriou o prédio acompanhado das autoridades locais e da primeira-dama Larissa Ashiuchi (PL). Estavam presentes o deputado federal Márcio Alvino (PL); o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e deputado estadual André do Prado (PL); o presidente da Câmara Joaquim Rosa (PL), além de vereadores e secretários. A população também lotou o espaço para acompanhar a inauguração.

O prefeito abordou outros assuntos pertinentes à saúde de Suzano. A Santa Casa passará por novas reformas.

O prefeito também pretende entregar a Clínica da Família no Jardim Dona Benta, ampliar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Natal e entregar as UBS’s reformadas do Jardim Vitória e Jardim Alterópolis.

“Estamos fazendo uma reformulação na Saúde como um todo, inclusive em Palmeiras. O Pronto Atendimento (PA) vai começar a atender cirurgias de baixa complexidade. As UBS’s do distrito passam por reformas. Estamos estudando economicamente para levar também uma UPA 24 horas para a região”, disse.

A inauguração da primeira UPA de Suzano representa a conquista de um sonho que se iniciou há mais de dez anos (11 ano mais precisamente). Após uma série de entraves na construção do equipamento, viabilizado por meio do governo federal, a entrega foi oficializada. Serão 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas novas ambulâncias para a cidade.

O prefeito destacou que a entrega representa o avanço das obras inacabadas da cidade que a atual gestão conseguiu concluir.

“Por anos aguardamos o desenrolar da UPA, sendo mais uma lenda que encerramos. Somos um governo que promete e entrega as obras. Assim como a Arena Suzano, a Marginal do Una e tantas outras construções, onde colocamos um ponto final. Agora é hora de celebrar uma nova fase na Saúde suzanense. Estou muito contente por ter conseguido ir em busca desse objetivo, contando com o apoio dos vereadores, dos deputados André do Prado e Marcio Alvino e muitos outros parceiros que estão conosco pelo futuro da cidade”, contou.

ATENDIMENTO COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA NO BAIRRO

Após inauguração, o equipamento ficou aberto para visitação até as 17 horas deste sábado. Com o início do funcionamento, previsto para a próxima segunda-feira (20), o público poderá contar com atendimento em clínica médica, pediatria e ortopedia.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o novo equipamento será focado nos atendimentos de urgência e emergência de média complexidade.

“Nosso objetivo é garantir os acolhimentos intermediários da região norte, com operação ininterrupta. Para isso, teremos a clínica médica e especialidades estratégicas, contando com quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco ‘emergencistas’ (três de dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um à noite) e um médico ‘horizontal’. O equipamento vem para assegurar um atendimento ágil e digno aos pacientes, desafogando também a demanda do nosso Pronto-Socorro Municipal”, comentou Ishi.

A unidade, que levará o nome de André de Abreu, pai do vereador André Marcos de Abreu mais conhecido como Pacola, ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados, contando com recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. A previsão é de que pelo menos 230 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) responsável pela gestão do local, contribuam com a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.

Na coletiva de imprensa, o presidente da Alesp destacou que esteve em contato com o secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, que afirmou que há uma empresa contratada para fazer a administração do Hospital Regional do Alto Tietê, dentro do antigo prédio do Hospital das Clínicas e será anunciada em breve.

“Foram duas empresas que apresentaram propostas e uma foi escolhida. Aguardamos a secretaria anunciar a escolhida. Marcamos na próxima semana uma outra audiência com o secretário que prometeu estudar o orçamento do estado para realizar a então abertura do hospital. Vamos fazer uma pressão política e mostrar ao governo a necessidade de ter um hospital de referência na cidade para atender demandas de média e alta complexidade e complementar os atendimento da UPA. Assim vamos melhorar a qualidade do serviço de saúde de Suzano e o Alto Tietê”, disse o deputado estadual André do Prado.