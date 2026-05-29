Ricardo Nunes destaca legado de Rodrigo Ashiuchi na abertura do CAMBI 2026

Rodrigo Ashiuchi participou nesta quinta-feira (28/05) do 9º Congresso Ambiental VIEX (CAMBI) 2026, promovido pela VIEX Americas, no Parque Ibirapuera. Durante a abertura oficial do evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou importantes conquistas ambientais desenvolvidas durante a gestão de Ashiuchi à frente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista.



Na ocasião, Nunes ressaltou os avanços da gestão quanto às ações de descarbonização, preservação ambiental e sustentabilidade, além do pioneirismo do inventário arbóreo da cidade de São Paulo, considerado inédito no País. A iniciativa utiliza inteligência artificial para o mapeamento e monitoramento das árvores da capital e já coletou dados de mais de 122 mil exemplares, fortalecendo o planejamento ambiental e a gestão urbana sustentável.



Além da participação na abertura oficial, Ashiuchi integrou o painel “Excelência na Gestão Pública e o Protagonismo das Cidades Sustentáveis”. O encontro também contou com João Manoel da Costa Neto, diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (SP Regula); José Renato Nalini, secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo; e Rodolfo Marcondes, prefeito de Salesópolis, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) e 2º tesoureiro do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). A mediação ficou por conta de Roberta Danelon Leonhardt, advogada especializada em Direito Ambiental e sócia do escritório Machado Meyer Advogados.



Durante sua participação, Ashiuchi compartilhou a experiência adquirida à frente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista, período marcado pela inauguração de 15 equipamentos e o plantio de mais de 170 mil árvores, fortalecendo as políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental.



A liderança também abordou sua trajetória como prefeito de Suzano, município com mais de 300 mil habitantes localizado na região metropolitana de São Paulo, destacando os desafios regionais e a importância de integrar desenvolvimento urbano, sustentabilidade e qualidade de vida.



“Agradeço o convite e me sinto honrado em compartilhar este espaço com grandes nomes para debater um tema tão importante como gestão pública e cidades sustentáveis. É um assunto amplo, que ao longo dos anos pude me aprofundar enquanto prefeito de Suzano e secretário em São Paulo, desenvolvendo um grande trabalho junto ao prefeito Ricardo Nunes e colocando a capital em destaque no cenário nacional e internacional”, afirmou Ashiuchi.