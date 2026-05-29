'Suzano Mais Emprego' divulga 652 vagas de trabalho

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, está com 652 vagas em várias profissões para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. As funções com maior número de oportunidades são auxiliar de produção (107), operador de telemarketing (75) e vendedor (34).

Todas são oferecidas por empresas parceiras e divulgadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br). Na plataforma on-line é possível consultar os requisitos de cada função e realizar a candidatura. Os interessados nas oportunidades de operador de telemarketing devem ter concluído o ensino médio, mas não precisam de experiência prévia. Para as funções de auxiliar de produção e vendedor, experiência e ensino superior também não são necessários.

O cadastro na plataforma é gratuito e efetuado de acordo com o perfil profissional de cada candidato. A lista de vagas é atualizada diariamente, recebendo mais oportunidades de acordo com as demandas publicadas pelas empresas participantes do programa e removendo posições já preenchidas.

Para obter mais informações sobre o projeto, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone, mas cadastros e candidaturas são feitos exclusivamente pelo site.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” garante aos munícipes acesso direto a oportunidades no mercado de trabalho. “Além de divulgar as vagas de emprego para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, conseguimos contribuir com a reposição no quadro de funcionários das empresas para que elas possam operar com um time mais completo. Todos ganham com o projeto, tanto prestadores de serviços quanto os empregadores”, afirmou o secretário Mauro Vaz.