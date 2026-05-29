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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Cidades

Vacinação contra a gripe é ampliada a partir de segunda-feira à população com mais de seis meses

Imunização estará disponível nas 24 unidades de saúde de Suzano até o fim de junho; Secretaria de Saúde reforça importância da proteção contra a gripe

29 maio 2026 - 18h22Por De Suzano
Imunização estará disponível nas 24 unidades de saúde de Suzano até o fim de junhoImunização estará disponível nas 24 unidades de saúde de Suzano até o fim de junho - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano liberou a vacinação contra a gripe para toda a população com idade a partir de seis meses de idade. A ampliação do público-alvo foi autorizada na semana a partir de deliberação da Secretaria do Estado da Saúde e começa a valer nesta segunda-feira (01/06) nas 24 unidades de saúde do município.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, a carteira do SUS e a de vacinação. Essa exigência é válida tanto para os postos de saúde quanto para os mutirões. A pasta também orienta que a imunização deve ser adiada caso a pessoa tenha apresentado sintomas gripais nas últimas 24 horas.

Neste primeiro momento, 36 mil doses estão sendo disponibilizadas para a vacinação. Os atendimentos ocorrem em todos os 24 postos de saúde. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, funciona com horário estendido, das 8 às 18 horas, de segunda-feira a sábado. Já nas demais unidades, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Aos sábados, a vacinação ocorre exclusivamente no CS II, das 8 às 18 horas.

De acordo com o coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, a ampliação da vacinação representa uma estratégia importante para reduzir a circulação do vírus e minimizar os impactos das síndromes respiratórias neste período do ano. “A liberação da vacina para toda a população a partir de seis meses busca ampliar a cobertura vacinal e diminuir o risco de agravamentos, internações e sobrecarga nos serviços de saúde, especialmente durante os meses de maior circulação do vírus Influenza. A imunização continua sendo a principal medida preventiva contra as complicações causadas pela gripe”, destacou.

A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus Influenza, especialmente diante da chegada das temperaturas mais baixas. No entanto, a Secretaria de Saúde alerta que a aplicação das doses está condicionada à disponibilidade nos estoques. “À medida que as vacinas forem sendo aplicadas e o estoque se esgotar, será necessário aguardar o reabastecimento pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) VIII estadual, o que pode levar entre dois e três dias”, explicou o secretário municipal de Saúde, William Harada.

O prefeito Pedro Ishi também reforçou a importância da vacinação mesmo após o fim da fase voltada exclusivamente aos grupos prioritários. “A gripe não escolhe idade ou condição social. Todos devem se proteger. Agora que a vacina está liberada para toda a população a partir de seis meses, é fundamental que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Continuaremos dando prioridade aos grupos de risco, como crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, mas queremos alcançar o maior número de pessoas possível”, afirmou.

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