Samu contabiliza 123 chamadas de trotes nos 4 primeiros meses

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 Regional Suzano registrou 123 ligações trote entre janeiro e abril de 2026. Apesar de as chamadas falsas não provocarem impacto direto na saída de ambulâncias, devido à triagem realizada pela central de regulação, o serviço alerta para os prejuízos causados ao atendimento de urgência reais. No mesmo período, o Samu contabilizou 3.968 atendimentos e mantém cinco viaturas em operação para atender Suzano e Poá.

De acordo com dados divulgados pelo Samu Regional Suzano, foram registradas 48 ligações trote em janeiro, 32 em fevereiro, 35 em março e oito em abril. Para combater o problema, o órgão afirma investir em treinamentos das equipes, palestras educativas em escolas e orientações por telefone, conscientizando a população sobre a utilização correta do número 192.

Atualmente, não há encaminhamento formal dos casos às autoridades competentes. Segundo o Samu, quando as situações são identificadas, principalmente envolvendo crianças em horários de saída escolar, os responsáveis recebem orientações sobre os prejuízos provocados pelo uso inadequado do serviço.

O Samu destaca ainda que os trotes não geram impacto direto no deslocamento das ambulâncias, já que as equipes de regulação realizam uma triagem prévia das chamadas, evitando o envio de viaturas para ocorrências falsas.

A estrutura operacional do Samu 192 Regional Suzano conta com três unidades de Suporte Básico de Vida em Suzano, uma unidade de Suporte Básico de Vida em Poá e uma unidade de Suporte Avançado de Vida, responsável pelos atendimentos nos dois municípios.

O serviço possui aproximadamente 100 profissionais atuando nas áreas operacionais e administrativas. Entre janeiro e abril deste ano, foram realizados 3.968 atendimentos pela equipe regional.