Ashiuchi procura polícia após descobrir WhatsApp falso com sua foto de perfil

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), denunciou nesta quarta-feira (31) o uso de sua foto em um WhatsApp falso. Ele afirmou que tomou medidas jurídicas contra o golpe. Foi registrado um boletim de ocorrência (B.O.).

“Estão enviando mensagens por WhatsApp se passando por mim. Fiquem atentos!”, alertou o prefeito.

Segundo ele, o número (11) 94972-1387 é fake/fraudulento. “Pegaram a foto que uso no WhatsApp e estão mandando mensagem. Meu número verdadeiro de trabalho é o (11) 99783-7922”, acrescentou o prefeito.

O chefe do executo pediu ajuda “de todos” para denunciar.

Em 2021, a primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, entrou para a lista de vítimas do “Golpe do WhatsApp”. Ela chegou a anunciar, em suas redes sociais, que golpistas estavam usando sua foto através de outro telefone e, se passando por ela, pedindo dinheiro para contatos próximos.

ORIENTAÇÕES

Como forma de evitar cair no golpe, o especialista em segurança pública e privada Jorge Lordello, reitera a importância dos usuários do WhatsApp ficarem atentos aos grupos que reúnem pessoas desconhecidas. As orientações foram publicadas recentemente em reportagem do DS. “É preciso ficar atento à grupos de WhatsApp, onde quase sempre a pessoa não conhece todos os integrantes. Também é importante evitar o compartilhamento dos seus dados em plataformas como o Facebook”, explicou.

Segundo o especialista, há golpes “mais especializados” que usam as informações retiradas do Facebook, especialmente de usuários que deixam a lista de amigos e o telefone celular em modo público.

“É um facilitador para o golpista. Desta forma, ele consegue ter um acesso com mais detalhes, o que facilita aos seus amigos acreditar que realmente é você”, completou.