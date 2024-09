Ashiuchi procura polícia e diz que Marcelo Candido dissemina falsas acusações; ex-prefeito confirma

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), denunciou o ex-prefeito Marcelo Candido e acusa o político do PSOL de disseminar fake news em redes sociais e através de carros de som.

Candido divulgou um vídeo no qual lê uma carta, intitulada “Carta à minha amada Suzano”. No texto, ele acusa Ashiuchi de esconder escândalos, além de ser “conivente com a infiltração do crime organizado na cidade”.

"Você acha que um pai abandonaria seus filhos? Minhas obras e tudo o que fiz são meus maiores orgulhos e o maior legado de realizações para Suzano. Rodrigo Ashiuchi esconde um escândalo de pedofilia para proteger seu maior aliado, um pedófilo condenado a 40 anos de prisão", diz Candido em trecho do vídeo.

Também pelas redes sociais, o prefeito Rodrigo Ashiuchi explicou que foi à Delegacia Central de Suzano para registrar uma denúncia contra o ex-prefeito pelas acusações, as quais afirma serem falsas.

"Estou sendo atacado de forma criminosa e covarde pela oposição, em especial pelo ex-prefeito Marcelo Candido, através da internet, redes sociais e até mesmo por carros de som. Estou sendo duramente acusado com mentiras que já são objeto de investigação pela própria Justiça", afirmou Ashiuchi.

Além disso, o prefeito pediu esclarecimentos a Candido sobre a inelegibilidade que não permite que o político do PSOL concorra às eleições deste ano. O ex-prefeito está inelegível após ser condenado por improbidade administrativa, segundo certidão da Justiça Eleitoral. "Ele poderia aproveitar essa oportunidade para explicar a sua situação política, como o fato de estar inelegível e ter sido reprovado em diversos pontos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo", destacou.



Ashiuchi apoia a eleição de Pedro Ishi (PL) na corrida pela Prefeitura, enquanto Marcelo Candido atua na campanha de Caian Zambotto (PSOL).

Marcelo Candido

Procurado, o ex-prefeito afirmou que sustenta tudo o que escreveu na carta. “Seja para qualquer pessoa ou até para Justiça. Não tenho preocupação com o que está contido na carta. Sustento tudo o que falo”, afirmou Candido.

Sobre a sua inelegibilidade, citada por sua Ashiuchi em sua resposta, o ex-chefe do Executivo suzanense relembrou que apoiou o atual prefeito no pleito de 2016 e ironizou o agora ex-aliado. “Serei objetivo. Estava inelegível e foi graças a essa condição que ele foi eleito. Não fosse meu apoio, ele não venceria. Ele tinha um histórico de seis derrotas e quando apoiei ele venceu. A minha inelegibilidade fez dele prefeito de Suzano”, finalizou.