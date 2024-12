Assistência Social seguirá no comando de Geraldo Garippo

Pedro Ishi (PL), futuro prefeito de Suzano, definiu mais um de seus secretários para o início de seu governo, em 2025. Trata-se do atual titular da pasta de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, que seguirá no cargo para a gestão que sucederá o governo Rodrigo Ashiuchi. A confirmação por parte do novo chefe do Executivo se deu nesta terça-feira (17/12).

Titular da pasta desde o início de 2021, Garippo é biólogo e zootecnista por formação, contudo, sua trajetória profissional é marcada pelo serviço social. No início de carreira, foi técnico de laboratório do Instituto da Criança e docente na rede estadual de ensino, tendo a possibilidade de acompanhar a realidade de múltiplas famílias da Grande São Paulo, motivando-o a concorrer e vencer a eleição para atuar como conselheiro tutelar em Poá.

Em 2005, deu início a sua caminhada no poder público suzanense como diretor na Secretaria de Cultura, ocupando ainda outros cargos como diretor de Planejamento (2009 a 2010) e de Agricultura e Abastecimento (2011 a 2012), além de chefe de Gabinete na Câmara de Suzano (2014 a 2016). Com anos de experiência, ele recebeu o convite do então recém-eleito Rodrigo Ashiuchi para retornar à Cultura como secretário em 2017, exercendo a função até 2021, quando foi nomeado titular da Assistência e Desenvolvimento Social.

Garippo teve colaboração direta para a conquista de uma série de avanços na pasta. Um dos principais feitos foi a descentralização do serviço de atendimento do Cadastro Único com a criação de cinco polos (Jardim Gardênia Azul, Casa Branca, Centro, Palmeiras e Boa Vista) que possibilitou que 25 mil famílias tivessem acesso ao Bolsa Família e mais 9 mil pudessem contar com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Outros progressos incluem a reforma de equipamentos voltados ao atendimento à população; a ampliação das vagas no acolhimento de crianças, pessoas com deficiência (PCD) e pessoas em situação de rua; a realização de formações para munícipes em condição de vulnerabilidade que buscam entrar no mercado de trabalho; ações de acolhimento às vítimas de violência doméstica; a garantia do pleno diálogo com a sociedade por meio dos seis conselhos municipais vinculados à pasta; a criação de serviços específicos ao público PCD, como a emissão da carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA); mais facilidade no acesso ao BPC; a implementação de visitas técnicas familiares; e a expansão das vagas para residência inclusiva.

O titular pontua que os muitos avanços se deram graças à sinergia e à força de vontade do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, em ajudar os suzanenses que mais precisavam. “Como o próprio prefeito Rodrigo diz, ninguém faz nada sozinho e, por isso, tudo que atingimos neste período foi fruto de muito trabalho e confiança entre as nossas equipes e essas duas figuras essenciais”, comentou.

Ishi destacou que a pasta de Garippo tem uma característica muito desafiadora, portanto, para o início de seu governo, ele escolheu contar com o conhecimento de quem tem plena ciência do setor na cidade.

“Ao longo de sua gestão com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, Garippo montou uma equipe muito qualificada que entende o tamanho da missão e não mede esforços em prol do próximo. Contar com a expertise de alguém que está no poder público há quase 20 anos e que tem um mandato de muito trabalho nesta pasta será fundamental para que possamos ampliar nossa atuação para seguir avançando no auxílio a quem mais precisa”, determinou o futuro prefeito.

Já o atual chefe do Executivo ressaltou sua confiança em Garippo e afirmou que, assim como outros setores, a Assistência Social estará em boas mãos na gestão Pedro Ishi. “Garippo foi meu secretário na Cultura e na Assistência Social e, nestes oito anos, nunca faltou disposição e compromisso para agir em prol daqueles que mais precisam”, definiu Ashiuchi.