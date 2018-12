Associação Comercial e Empresarial de Suzano realiza nesta sexta-feira sorteio de Campanha de Natal ACE Suzano entrará em contato com os contemplados via telefone, encontrado no cupom, para a retirada dos prêmios e publicará em seus canais de comunicações

Por de Suzano 28 DEZ 2018 - 10h42

Foram mais de 200 empresas/comércios participantes da Campanha e foram distribuídos ao público mais de 150 mil cupons para a participação do sorteio Foto: Arquivo/DS A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) realiza nesta sexta-feira (28), o sorteio da Campanha de Natal, a partir das 17 horas. O sorteio é aberto para todas as empresas participantes e para o público, na sede da ACE Suzano, situada a Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, centro, Suzano. Foram mais de 200 empresas/comércios participantes da Campanha e foram distribuídos ao público mais de 150 mil cupons para a participação do sorteio, os ganhadores receberão os seguintes prêmios: moto 0 KM, TV de Led de 50 polegadas 4K, iPhone e uma viagem com acompanhante para Porto Seguro. A 'Campanha de Natal' teve como patrocinadores as empresas, como: Supermercado Nagumo (loja Dona Benta e Vila Mazza), Perfumaria Takara, CVC Turismo, 74 Motos, Seane Farma, Padaria Nossa Delicia e Panificadora Cidade das Flores. A Campanha também contou com o apoio da Prefeitura de Suzano. A ACE Suzano entrará em contato com os contemplados via telefone, encontrado no cupom, para a retirada dos prêmios e publicará em seus canais de comunicações.

Leia Também