Atendimentos nas unidades do Cras crescem 6,4% em Suzano

Os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Suzano aumentaram 6,4% nos primeiros oito meses de 2024 se comparados ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a Prefeitura da cidade, foram 15.604 atendimentos particularizados nos primeiros oito meses de 2024. Entre janeiro e agosto de 2023 foram 14.185 atendimentos. São feitos também atendimentos coletivos para famílias em situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Além disso, os Cras mantêm acompanhamentos já realizados e outras ações eventuais, como palestras, reuniões, oficinas e atividades de orientação.

A administração disse que os principais motivos de procura ao Cras foram: orientação sobre direitos e ofertas da própria assistência; o acesso a benefícios eventuais, em especial o crédito que contempla recursos para a aquisição de alimentos em caso de insegurança alimentar; e a orientação e encaminhamento para solicitação do Benefício de Progressão Continuada (BPC), do governo federal.

Suzano conta com cinco unidades de Cras. Todas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Os endereços são: Avenida Katsutoshi Naito, 955, no Sesc; Rua Maria Clara Tavares, 125, no Parque Residencial Casa Branca; Rua Monsenhor Nuno, 595, no Centro; Rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Gardênia Azul; e Rodovia Índio-Tibiriçá, 11.641 (pista da Vila Ipelândia), em Palmeiras.

A Prefeitura reforçou que os equipamentos são de referência territorial para atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

Os Cras executam o Programa de Atenção Integral à Família (Paif), levando acolhimento, acompanhamento e encaminhamento aos serviços socioassistenciais e demais serviços.

As unidades também prestam orientação e apoio às pessoas na garantia de seus direitos de cidadania e na convivência familiar e comunitária.