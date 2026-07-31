Prefeitura apresenta diagnóstico socioterritorial para orientar políticas públicas em Suzano

A Prefeitura de Suzano apresentou nesta sexta-feira (31/07) o mais recente diagnóstico socioterritorial do município, que foi desenvolvido ao longo dos últimos 18 meses para identificar as potencialidades e características da rede de proteção social, cujos indicadores vão subsidiar a construção de políticas assertivas que melhorem a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

O trabalho, conduzido pelo Grupo de Estudos e Trabalhos Aplicados de Dados Sociais (Getads), ouviu beneficiários dos serviços da pasta, rede socioassistencial, demais secretarias, órgãos públicos e conselhos municipais para promover uma análise interpretativa e sistematizada das informações. A avaliação demonstrou que as ações relacionadas ao cumprimento de medida socioeducativa e de suporte a pessoas em situação de rua, entre outras, têm se destacado na cidade.

As informações foram compartilhadas junto a autoridades convidadas em meio a uma cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.

Este documento, desde o seu lançamento, já se torna referência para outros municípios, que se fizeram presentes nesta oportunidade. Equipes especializadas das cidades de Bauru, Jacareí, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema vieram conhecer de perto as estratégias que Suzano tem adotado para qualificar seu trabalho social.

Também foram convidados para participar da apresentação do material representantes das instituições que colaboraram com o levantamento de dados, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), que foi representado pelo diretor Eugênio Zampini e pelos professores Adriano Maniçoba e Wilson Tanaka.

A avaliação foi referendada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), que também participou do acompanhamento dos processos, pela condução do seu presidente Carlos Santiago de Araújo, tendo sua importância reconhecida ainda pela Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da Grande São Paulo Leste - Mogi das Cruzes, por meio do seu responsável, José Resende Filho, que representou o governo estadual no evento.

Repercussão

O responsável pela Drads na região destacou o comprometimento da prefeitura com a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável do município. “A gente fica muito feliz em ver como os gestores de Suzano se preocupam em fazer políticas públicas a partir da realidade concreta”, ressaltou José Resende.

Garippo reforçou que o material será fundamental para o desenvolvimento das ações da pasta nos próximos anos. “Por meio da atuação das nossas equipes, em parceria com outras instituições de ensino, pudemos fazer uma análise interna dos serviços desenvolvidos no território suzanense, que garante uma autoavaliação sobre as informações da situação socioassistencial da cidade”, pontuou o titular da Assistência e Desenvolvimento Social.

A primeira-dama afirmou que o trabalho contribuirá para o planejamento de outros setores da administração municipal, como o Fundo Social de Solidariedade. “Com esse diagnóstico, teremos condição de saber como podemos complementar a atuação da Assistência Social e contribuir com ações voltadas às famílias de vulnerabilidade social, nas diferentes localidades do município”, declarou Déborah.

Por sua vez, o prefeito lembrou que esse material se alinha ao conceito que foi definido para as ações das secretarias municipais desde o início da gestão. “Logo que começamos o mandato, propusemos uma linha de atuação que proporcionasse à população uma cidade mais saudável e humanizada. O trabalho possibilita exatamente um avanço nessa direção, que nos dará condição de oferecer mais qualidade de vida a todos”, disse o chefe do Executivo.

Também participaram da cerimônia os secretários municipais Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos) e Renata Priscila Magalhães (Educação); os diretores Regiane Borges (Proteção de Média e Alta Complexidade da Assistência Social); e Miguel Reis Afonso (diretor de Habitação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação).