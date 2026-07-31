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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Cidades

Cultura exibe documentários produzidos por alunos da oficina 'Jovens Olhares'

Apresentação dos projetos marca o encerramento da formação, que proporcionou aos participantes contato com todas as etapas da produção de um filme documental

31 julho 2026 - 17h45Por De Suzano
Cultura exibe documentários produzidos por alunos da oficina 'Jovens Olhares'Cultura exibe documentários produzidos por alunos da oficina 'Jovens Olhares' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Cultura exibe, nesta quarta-feira (05/08), três documentários produzidos pelos alunos da oficina “Jovens Olhares - Introdução à produção de documentário”, ministrada pelo arte-educador Rodrigo Campos. A iniciativa desenvolvida pela pasta contou com a participação de 23 inscritos. 

A apresentação é aberta a todos os públicos e será realizada às 19 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Ao longo de um mês, os participantes trabalharam no desenvolvimento dos projetos que serão apresentados ao público. A programação contará com a exibição dos documentários “Cine Saci – O que uma cidade perde quando morre um cinema de rua”, “Profissões Invisíveis” e “Capitalismo e Arte no Brasil”.

Embora tenha caráter introdutório, a oficina proporcionou aos alunos contato com todas as etapas envolvidas na produção de um documentário, desde a concepção da ideia até a finalização da obra. O conteúdo abordou elaboração de roteiro, escrita e estruturação de projetos, formação de equipe técnica, captação de imagens e som e processos de edição.

Os participantes também tiveram acesso a materiais de referência importantes para a ampliação do repertório, incluindo filmes e textos de pensadores e estudiosos do cinema. A programação ainda contou com um encontro presencial com o documentarista Thiago Mendonça, que compartilhou experiências e apresentou os processos envolvidos na realização de uma produção audiovisual.

O secretário José Luiz Spitti destacou a importância das formações para o desenvolvimento de novos profissionais e para o fortalecimento do setor audiovisual no município. “As oficinas proporcionam aos participantes uma experiência completa. Além de estimular novos talentos, essa formação amplia as possibilidades de atuação dos produtores independentes e contribui para preparar os alunos para as oportunidades do mercado. Convido a todos para assistirem os documentários produzidos pelos alunos”, afirmou.

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