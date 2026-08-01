'Carreta da Oftalmologia' chega a Suzano para realizar mais de mil cirurgias

Terão início nesta segunda-feira (03/08) os serviços da “Carreta da Oftalmologia”, unidade móvel que vai intensificar a oferta de atendimentos especializados em saúde ocular para pacientes de Suzano e de outros municípios do Alto Tietê. Instalada ao lado do Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Parque Suzano), a estrutura deve realizar 1,1 mil cirurgias oftalmológicas, além de outros tipos de acolhimentos.

O equipamento promoverá apenas atendimentos agendados via Central de Regulação, sendo exclusivo para pacientes já encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas, acolhendo não só pacientes de Suzano como também de outras sete cidades da região: Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Salesópolis.

Além das 1,1 mil cirurgias oftalmológicas, a carreta deve promover 290 acolhimentos de Oferta de Cuidados Integrados (OCI), ampliando o acesso a diversos serviços e contribuindo para a redução da demanda reprimida na região, conforme pactuação realizada nas Comissões Intergestores Regionais (CIR). Entre os atendimentos disponíveis estão cirurgias de catarata e procedimentos especializados relacionados ao diagnóstico e ao acompanhamento da saúde ocular, como avaliações pré e pós-operatórias e exames complementares, a exemplo do mapeamento de retina, fundamentais para a identificação e o tratamento de diferentes doenças que afetam a visão.

A estrutura, que faz parte do programa federal “Agora Tem Especialistas” (Pate), criado em 2025, vai oferecer atendimento com segurança, conforto e agilidade, reunindo equipamentos específicos para a realização de consultas, avaliações e procedimentos cirúrgicos. O modelo de acolhimento por regulação permite que os pacientes sejam encaminhados conforme critérios clínicos, garantindo maior organização e eficiência na prestação dos serviços.

A ‘Carreta de Oftalmologia’ chega ao Alto Tietê para atender uma grande demanda na região, que é estratégica para o Estado de São Paulo. Nos próximos 45 dias, os mais de mil procedimentos serão realizados por uma equipe de cerca de 15 profissionais, entre médicos oftalmologistas, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, estagiários, entre outros.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Saúde, William Harada, estiveram no local neste sábado (01/08) para conhecer a estrutura instalada. “A carreta fortalece a rede pública de saúde e possibilita que mais pacientes tenham acesso a cirurgias e procedimentos fundamentais para a preservação da visão. É uma estrutura moderna, que contribuirá significativamente para reduzir o tempo de espera e oferecer um atendimento de qualidade à população”, afirmou o chefe da pasta.

Já o prefeito ressaltou que Suzano foi escolhida para sediar a unidade em razão da capacidade de atendimento e da estrutura oferecida pelo município. “Receber a ‘Carreta da Oftalmologia’ demonstra a confiança depositada em nossa cidade. Além de beneficiar os suzanenses, serão acolhidos pacientes de toda a região, fortalecendo Suzano como referência na oferta de serviços especializados”, declarou Pedro Ishi.