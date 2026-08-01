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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Programa Bolsa Família chega a 137,9 mil beneficiários no Alto Tietê

Suzano tem 25,5 mil famílias no programa, totalizando um investimento de R$ 17.2 milhões e o benefício médio de R$ 680,46

01 agosto 2026 - 06h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Programa atende famílias em situação de pobrezaPrograma atende famílias em situação de pobreza - (Foto: Lyon Santos/MDS)

O Bolsa Família atende 137.985 famílias no Alto Tietê. A cidade com o maior número de contemplados é Itaquaquecetuba, com mais de 37,8 mil famílias atendidas. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), referentes a julho de 2026.


O Programa é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda básica e promovendo o acesso a direitos essenciais, como saúde, educação e assistência social. 


O programa também busca fortalecer a inclusão social e a cidadania por meio da articulação com outras políticas públicas, apoiando iniciativas voltadas à superação da pobreza em áreas como assistência social, esporte, ciência e trabalho.


Em Suzano, o programa beneficia 25.524 famílias, um investimento de R$ 17,2 milhões, com o benefício médio de R$ 680,46. O município se destacou no acompanhamento da frequência escolar, com 98,9% das crianças e adolescentes monitorados, acima da média nacional de 87,1%. Já na área da saúde, o índice foi de 68,1%, abaixo da média brasileira de 83,5%, indicando que é necessário a concentração de esforços municipais no sentido de melhorar o acompanhamento da agenda de saúde.


As outras 112 mil famílias e 333 mil pessoas estão distribuídas entre as demais cidades do Alto Tietê. (Confira a tabela ao lado).

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