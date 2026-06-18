Atleta de Suzano é destaque em competições de kickboxing

O vice-prefeito Said Raful se encontrou, no último sábado (13/06), com o atleta suzanense Bruno Marcelo Pereira, de 32 anos, e o parabenizou pelos recentes resultados conquistados no kickboxing. Eles estiveram na festa junina realizada na Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Residencial Nova América, assim como o vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado.

Morador da Vila Amorim, Pereira retomou a carreira esportiva no fim de 2025 após anos enfrentando dificuldades financeiras e, em menos de seis meses, já acumula importantes conquistas, incluindo um título e dois vice-campeonatos em competições estaduais e nacionais. Entre os destaques estão o Puro Impacto Fight Championship (PIFC), em São Paulo, o vice-campeonato paulista, em Bauru, e o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, disputado em Curitiba, na categoria K1 até 57 quilos.

“É uma grande satisfação conhecer histórias como a do Bruno Pereira, que demonstra perseverança, disciplina e amor pelo esporte. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele não desistiu dos seus sonhos e hoje leva o nome de Suzano para importantes competições pelo Brasil. Nosso papel é valorizar exemplos como este e incentivar cada vez mais os atletas da nossa cidade”, destacou Said Raful.