Ryu Mizuno recebe homenagem com nome de viaduto em Suzano

A Imigração Japonesa no Brasil é marcada pela chegada ao porto de Santos do navio “Kosatu-Maru”, em 18 de junho de 1908. Ele trazia as primeiras 781 pessoas, de 165 famílias japonesas. Essa leva de gente do Japão abriu espaço para que por várias décadas após muitas outras viessem, segundo o historiador Suami Paula de Azevedo em artigo publicado no DS na edição do dia 21 de junho de 2025.



Segundo ele, todo esse processo foi iniciado pelo empreendedor Ryu Mizuno, homenageado em Suzano com o nome do Viaduto, em forma de “S” que leva a entrada na Cidade, passando por sobre a ferrovia. “Obra inaugurada em 17 de outubro de 1970. Essa honraria é ao homem considerado o Patrono da Imigração Japonesa no Brasil. Mizuno nasceu em 1859 na província japonesa de Kochi. Foi professor de escola primária, concluindo sua formação na Universidade de Tóquio. Chegou ao Brasil pela primeira vez em 27 de março de 1906, tendo passado pelo Peru, pelo Chile e pela Argentina”, afirma o historiador.

Segundo ele, a partir daí com conhecimento real de tudo necessário, Mizuno inicia seu projeto de imigração e assume a Presidência da Companhia Japonesa de Imigração Kokotu. Com esse propósito, ele assina um contrato no dia 6 de novembro de 1907, para trazer cerca de 1.000 lavradores diretamente para o Brasil. Continuando essa História, Mizuno permaneceu no Japão, entre 1939 e 1950, quando veio ao Brasil pela décima vez. Ele faleceu em 1951, deixando em Curitiba, a viúva, Dona Maki, de seu terceiro casamento.

Sabemos das dificuldades, das restrições, sofridas por imigrantes italianos, alemães e japoneses, origens adversárias durante a Segunda Grande Guerra, no Brasil. Esses precisavam de salvo-conduto para circular fora dos seus municípios. Mas podemos ter orgulho igualmente, como Suzano, que ofereceu seus heróis, os expedicionários Katsuo Miyazato e Aquira Nishioka, como combatentes na Europa.



Depois do início a Imigração foi se ampliando bastante. Hoje o Brasil é efetivamente o país que mais recebeu japoneses no mundo e muito influiu pela sua cultura. Influência essa que se deu diretamente também em outros estados, além de São Paulo, como Pará, Mato Grosso e Paraná. Concretamente, em um centenário, sabemos, os descendentes de japoneses hoje circulam e habitam por todas as regiões brasileiras. “A primeira família de origem japonesa a se estabelecer em Suzano, em março de 1921, foi a de Jihei Haguihara, nascido em 1899 na província japonesa de Shizuoka Ele chegou aqui pelo navio “Wakasa-Maru” e se estabeleceu no bairro do Guaió, com o plantio de morango, cultura depois seguida por outras famílias.

Casou-se com Haruko, viúva, já com um filho, e teve mais outros seis filhos, com pelo menos dois que se estabeleceram em São Paulo. Família ainda presente na Cidade”, disse. Segundo ele, muitas outras famílias foram se estabelecendo por aqui com o passar do tempo. Se no início a direção principal era a agricultura, na sequência foi se modificando, não apenas com o trabalho na indústria, mas também com a forte formação universitária de muitos descendentes, em especial na Medicina. Em muitos eventos comemoramos a Cultura Japonesa, que merece prestígio. “Os japoneses fazem parte fortemente da História de Suzano, estude sobre isso. Meu livro “Suzano Estrada Real” tem os fortes primeiros dados dessa área. Nossas homenagens, respeito e admiração”.