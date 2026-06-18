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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Cidades

Serviços na rua Guilherme Garijo avançam com troca de solo e reforma de guias e sarjetas

Próxima etapa será a aplicação da camada de binder, prevista para ocorrer durante o mês de julho

18 junho 2026 - 17h22Por De Suzano
investimento na requalificação completa da via supera R$ 10 milhõesinvestimento na requalificação completa da via supera R$ 10 milhões - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As obras de requalificação da rua Guilherme Garijo avançam com aproximadamente um quilômetro de troca de solo, além da reforma de guias e sarjetas no trecho próximo ao limite entre Suzano e Mogi das Cruzes. As equipes também trabalham na construção das calçadas para preparar o local para a próxima etapa dos serviços.

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta quinta-feira (18/06) uma vistoria técnica na obra. Ele esteve acompanhado do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, e do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

A previsão é de que, durante o mês de julho, seja iniciada a aplicação do binder, camada intermediária de pavimentação responsável por reforçar a estrutura da via, e posteriormente a finalização dos trabalhos com a colocação do asfalto.

Os trabalhos realizados atualmente contam com o apoio de escavadeira hidráulica, retroescavadeira e rolo compactador. Também estão sendo promovidas a demolição de segmentos do pavimento antigo e a remoção de trechos de guias para permitir o reforço da base e as adequações necessárias no sistema viário.

A requalificação da rua Guilherme Garijo recebe investimento de R$ 10.098.553,00, sendo R$ 9.278.619,48 provenientes de emendas parlamentares federais e R$ 819.933,52 de contrapartida da Prefeitura de Suzano.

A obra é executada pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., sob responsabilidade do engenheiro Everson Pinheiro de Souza, e tem prazo de execução de 12 meses.

A via conta com 3,69 quilômetros de extensão que receberão as intervenções beneficiando diretamente os moradores de bairros próximos, como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela. A rua também exerce uma importante função de ligação entre diferentes regiões do município e a cidade de Mogi das Cruzes.

O projeto prevê a reforma das guias e sarjetas, adequações no sistema de drenagem, reforço do solo, aplicação de binder e execução de uma nova pavimentação asfáltica. Também estão inclusas construção de passeios, ações de zeladoria, implantação de sinalização viária e revisão da iluminação pública.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a troca de solo é fundamental para garantir maior resistência e durabilidade à pavimentação. “Estamos atuando inicialmente na estrutura da via, com a substituição dos materiais inadequados e o reforço da base. É um trabalho essencial para que o novo asfalto tenha qualidade, segurança e uma vida útil maior. Com esse avanço, vamos preparar o trecho para receber a camada de binder já no mês de julho”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou os benefícios que a obra proporcionará à mobilidade da região. “A rua Guilherme Garijo é uma ligação importante para vários bairros e também para os deslocamentos em direção a Mogi das Cruzes. Esta requalificação completa vai melhorar as condições de circulação, trazer mais segurança para motoristas e pedestres e contribuir diretamente para a qualidade de vida dos moradores”, afirmou.

 

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